Başakşehir ve Galatasaray'ın transfer hedefi olduğu iddia edilen Beka Beka için resmi açıklama! "Dedikodular doğru değil"

Başakşehir ve Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen ve son zamanlarda İstanbul'da yaptığı sosyal medya paylaşımları sonrası gündeme oturan Beka Beka ile ilglil önemli bir gelişme yaşandı.

Basında, Başakşehir ve Galatasaray'ın oyuncu ile İstanbul'da görüştüğü iddiaları gündeme gelirken, oyuncunun menajerlik şirketi Rus basınında konuştu.

"HABERLER DOĞRU DEĞİL"

Beka Beka'nın menajerlik şirketinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul kulüpleriyle ilgili yazılı ve görsel basında çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Herhangi bir kulüple görüşmemiz olmadı." denildi.