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SON DAKİKA: Erick Pulgar Şili Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı

Son dakika spor haberleri... Galatasaray forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Erick Pulgar, corona virüsüne yakalandığı için Şili Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 11:30 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 11:56
SON DAKİKA: Erick Pulgar Şili Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı

Galatasaray'ın sezon ortasında İtalyan ekibi Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Erick Pulgar, corona virüsüne yakalandı.

Şili Milli Takımı'nda olan 28 yaşındaki orta sahanın kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

Galatasaray formasıyla 4 Süper Lig maçına çıkan Pulgar, performansıyla beklentilerin altında kalmıştı.

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