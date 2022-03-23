SON DAKİKA: Erick Pulgar Şili Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı

Galatasaray'ın sezon ortasında İtalyan ekibi Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Erick Pulgar, corona virüsüne yakalandı.
Şili Milli Takımı'nda olan 28 yaşındaki orta sahanın kadrodan çıkarıldığı bildirildi.
Galatasaray formasıyla 4 Süper Lig maçına çıkan Pulgar, performansıyla beklentilerin altında kalmıştı.
🚨 Informamos el parte médico del seleccionado Erick Pulgar.https://t.co/BYmC5iwO4V— Selección Chilena (@LaRoja) March 22, 2022
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