Karşılık veremedik

Galatasaray'ın hocası Torrent, Atiker Konyaspor karşısında ilk yarı düşündükleri futbolu sergileyemediklerini söyledi. Galibiyet için sahaya çıktıklarını ifade eden İspanyol teknik adam, "İkinci yarıda ilk yarıya göre çok daha iyi oynadık. İkinci yarıda biraz daha dengeli gidiyordu fakat 2-0 geriye düştükten sonra maçın devamı zor oldu. İyi oynayan ve hak ettiğini alan bir takımla karşılaştık. O yüzden bu tarz takımlara karşı çok konsantre bir şekilde çıkmak lazım" diye konuştu. Torrent ayrıca, "Bazı maçları kazanacağız bazı maçları kaybedeceğiz. İlk geldiğimiz de karışık bir durumdaydık, o durumdan biraz olsun çıktık. Çıkmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

KADRO ÇOK KALABALIK

Torrent maç öncesi, Feghouli'nin kadroda olmamasının sorulması üzerine, "Kadroda kim yoksa sürekli onu soruyorsunuz. 15 gün içinde 4 maçımız var. Ayrıca hayatımda ilk defa bu tarz bir kadroyla karşılaştım. Çok oyuncu var. Bu hem oyuncular, hem de antrenörler için iyi değil." diye konuştu.