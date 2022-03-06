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GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten çarpıcı Konyaspor-Galatasaray maçı yorumu!

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşı karşıya geldiği İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 yenildi. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk de maçı değerlendirirken sarı-kırmızılıların başkanı Burak Elmas'a yüklendi. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 08:33
GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten çarpıcı Konyaspor-Galatasaray maçı yorumu!

BÜLENT TİMURLENK - SORUMLU ELMAS

Galatasaray'ın kırmızı bölge yakınındaki Göztepe ve Çaykur Rize'yi mağlup etmiş olması, lig ikincisi Konyaspor karşısında şansını yükseltmiyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten çarpıcı Konyaspor-Galatasaray maçı yorumu!

Son 4 maçını kazanamamış ve kalesinde 13 gol görmüş Konyaspor kadrosundan daha az kaliteli olduğunu kimse iddia edemez. Üstelik İlhan Palut'un, Torrent'ten daha iyi hoca olduğu ortadayken...

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten çarpıcı Konyaspor-Galatasaray maçı yorumu!

İstanbul'da namağlup unvanını kaybettiği Galatasaray'a karşı topa yüzde 70'le sahip olmaya oynayan Konyaspor, bu sezon ilk defa bir maçta ilk 20 dakikada iki farkı buldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten çarpıcı Konyaspor-Galatasaray maçı yorumu!

Elbette ki kalan dakikalarda İlhan Palut oyunu kendi sahasında kabul edecek ve kontratak arayacaktı. Galatasaray orta sahasında kim olursa olsun üç pası bir arada yapamayan futbolcularla oyunu rakip sahaya inandırıcı bir şekilde yıkamazsınız.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten çarpıcı Konyaspor-Galatasaray maçı yorumu!

Tüm maç boyunca Kerem'in çaresizce yaptığı cılız vuruşları izledi Galatasaray taraftarı. Kaleci Pena'nın kısa boyu haftalardır sırıtıyordu. Dün yine böyle cezalandırıldı Galatasaray.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten çarpıcı Konyaspor-Galatasaray maçı yorumu!

Çıkardığı ilk 11, 2-0 geriye düşmüşken 2. yarıya yine değişiklik yapmadan başlayan, sahada dökülen Boey, Pulgar, Cicaldau ve başı kesik vaziyette koşturan Berkan'ı izleyen Torrent'in bu puan kayıplarıyla bir alakası yok.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten çarpıcı Konyaspor-Galatasaray maçı yorumu!

Kendisi İspanya 2. Ligi'nden bile teklif almayan ve evinde maç izleyen bir futbol adamıydı. Bu sonuçların kimle alakası var derseniz elbette ki Galatasaray Başkanı ve yönetim ile alakası var. Ama acı gerçek şu ki onların da futbolla alakası yok.

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