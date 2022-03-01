GALATASARAY HABERİ - Aslan parçası Gomis! Tek eksiği... (GS haberi)

Galatasaray'da tam anlamıyla Bafetimbi Gomis fırtınası esiyor. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-kırmızılı ekip devre arasında eski golcüsünü yeniden kadroya kattı. Bu durum ayrılığını hiçbir zaman kabullenemeyen Galatasaray taraftarlarının büyük bölümünü memnun ederken bir kısmı ise 6 Ağustos'ta 37 yaşına basacak olması nedeniyle bu transfere soğuk bakıyordu. Ancak 21 Şubat'ta "Yeniden başlıyoruz" diyerek sarı-kırmızılı formayı sırtına geçiren Gomis, 'daha bitmediğini, bitmeye de niyeti olmadığını' herkese gösterdi.

KEŞKE HİÇ AYRILMASAYDI

Göztepe maçında oyuna sonradan giren ve kazanılan 2 penaltıyı büyük bir soğukkanlılıkla gole çevirerek galibiyeti getiren tecrübeli futbolcu, Çaykur Rize karşısında da işbaşındaydı. 57. dakikada oyuna dahil olan Bafetimbi Gomis hiç eksilmeyen hırsı, oyuna dahil olduğunda yaşadığı büyük heyecan, penaltı kaçınca duyduğu üzüntü, attığı gol öncesi müthiş deparıyla bir kez daha gönülleri fethetti. Bu sezon forma giydiği 3 maçta 3 gole ulaşan taraftarların Çaykur Rize maçı sonrası soyunma odasından çağırdığı Fransız yıldız, "Keşke hiç takımdan ayrılmasaydı" dedirtti.

KIRMADI

Çaykur Rize galibiyetiyle büyük sevinç yaşayan G.Saray taraftarları, maç sonunda Bafetimbi Gomis'i soyunma odasından çağırdı. Fransız oyuncu taraftarları kırmayarak yeniden sahaya çıktı ve üçlü çektirdi.

DIAGNE'Yİ GEÇTİ

Galatasaray'da 3'üncü maçına çıkan Bafetimbi Gomis sahada 125 dakika kalmasına rağmen 3 gole ulaşmayı başardı. Sarı-kırmızılı takımın forvetlerinden Diagne ligde forma giydiği 14 maçta 2 gol atarken, Halil Dervişoğlu ise 21 maçta 3 golde kaldı. Gol sayısında Diagne'yi geçen, Halil'i yakalayan Gomis, ilk 11'de oynayacak duruma geldiğinde daha da çok katkı sunacağını ortaya koydu.

TEK EKSİĞİ PENALTI

Galatasaray bu sezon kullandığı 9 penaltı atışında 5 kez gol buldu. Cicaldau topun başına geçtiği iki atışta da başarılı olurken Babel bir kez ağları sarstı. Rize karşısında Tarık'a takılan Gomis, 3'te 2 isabette kaldı. Cimbom'da, Van Aanholt, Mostafa Mohamed ve Mbaye Diagne de birer vuruştan yararlanamadı. Gomis, Süper Lig kariyerinde kullandığı 10 penaltının dördünü kaçırarak bu alanda iyi bir sınav veremedi. Rize karşısında da kazanılan ikinci penaltıyı, "Sen at" diyerek riske girmedi ve Babel'e bıraktı.