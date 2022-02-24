UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın rakibi belli oluyor

Fatih Terim yönetiminde Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova'lı gruptan deplasmanda gol bile yemeden namağlup lider çıkan, Son 16'ya doğrudan bilet alan Galatasaray, rakibini beklemeye başladı. Play-Off maçları bu gece sona erecek ve seri başı olan Sarı Kırmızılıların kura çekiminin ardından rakibi belli olacak. Son 16'ya Domenec Torrent yönetiminde çıkacak olan Aslan, Avrupa'daki muhteşem performansını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Galatasaray Avrupa maçı ne zaman, muhtemel rakipleri kim? UEFA Avrupa Ligi Son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...



GALATASARAY AVRUPA MAÇI NE ZAMAN? GALATASARAY SON 16 TURUNDA SERİ BAŞI MI?

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 8 takımla, Play-Off'tan çıkan 8 takım, son 16 Turu'nda karşılaşacak. Liderler, kurada seri başı olacak ve rövanşa kendi sahasında çıkacak. Son 16 Turu'nda ilk maçlar 10 Mart 2022'de, rövanşlar 17 Mart 2022'de oynanacak. Bu turu geçen takımlar, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek.

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi, 25 Şubat Cuma günü saat 14.00'te yapılacak. Exxen'den naklen yayınlanacak kura çekimini fotomac.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz.

SON 16 TURU SERİ BAŞI TAKIMLAR:

Galatasaray

Lyon

Monaco

Spartak Moskova

Frankfurt

Kızılyıldız

Leverkusen

West Ham

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR:

Atalanta

Porto

Sevilla

Leipzig

Rangers

Braga ya da Sheriff

Barcelona

Real Betis