Haberler Galatasaray Transfer bombası patladı! Borussia Dortmund'un kalecisi Roman Bürki Galatasaray'a

Transfer bombası patladı! Borussia Dortmund'un kalecisi Roman Bürki Galatasaray'a

Transfer haberi... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Muslera'nın yokluğu halen doldurulabilmiş değil. Uzun süren sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Uruguaylı file bekçisinin yokluğunda kaleye geçen Fatih Öztürk ve İsmail Çipe'den beklenen verimin alınamaması sonrası temaslar hızlanırken, Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 14:10 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 14:11
CEVDET BERKER İŞLEYEN
Transfer bombası patladı! Borussia Dortmund'un kalecisi Roman Bürki Galatasaray'a

Süper Lig'de 12 Ocak tarihinde başlayan transfer dönemi sonrası çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da 1 numaralı gündem kaleci...

Transfer bombası patladı! Borussia Dortmund'un kalecisi Roman Bürki Galatasaray'a

Muslera'nın uzun süren sakatlığı sonrası kaleye geçen Fatih Öztürk ve İsmail Çipe'nin güven vermemesi sonrası, Torrent'in de öncelikli bölge olarak belirlediği kaleci için arayışlarını hızlandıran Galatasaray, birçok isimle temaslarını sıklaştırmıştı.

Transfer bombası patladı! Borussia Dortmund'un kalecisi Roman Bürki Galatasaray'a

İlk olarak Giresunspor'a kiralık olarak verilen ve buradaki performansıyla parmak ısırtan Okan Kocuk için Karadeniz ekibi ile temas sağlanmış yapılan müzakerelerden sonuç alınamamıştı.

Transfer bombası patladı! Borussia Dortmund'un kalecisi Roman Bürki Galatasaray'a

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet'in açıklamasında "Okan Kocuk konusu bizim tarafımızdan kapandı ama Galatasaray ile irtibatımız sürüyor. Süreç devam ediyor. Bir noktaya henüz gelemedik. Biz Okan ile yollarımızı ayırmak istemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Transfer bombası patladı! Borussia Dortmund'un kalecisi Roman Bürki Galatasaray'a

Diğer yandan farklı isimlerle de temaslarını sürdüren Aslan'a bir haber de Almanya'dan geldi...

Transfer bombası patladı! Borussia Dortmund'un kalecisi Roman Bürki Galatasaray'a

Alman basınında çıkan habere göre; Borussia Dortmund'un 31 yaşındaki tecrübeli kalecisi Roman Bürki Galatasaray yolunda.

Transfer bombası patladı! Borussia Dortmund'un kalecisi Roman Bürki Galatasaray'a

Sarı-Kırmızılılar İsviçreli kaleci ile anlaşma sağlarken, Bürki'nin Sarı-Kırmızılı formayı 4 aylığına kiralık olarak giyecek.

Transfer bombası patladı! Borussia Dortmund'un kalecisi Roman Bürki Galatasaray'a

Ayrıca tecrübeli file bekçisinin kontratında satın alma opsiyonunun da bulunması bekleniyor.

Transfer bombası patladı! Borussia Dortmund'un kalecisi Roman Bürki Galatasaray'a

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