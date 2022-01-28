Transfer bombası patladı! Borussia Dortmund'un kalecisi Roman Bürki Galatasaray'a

Süper Lig'de 12 Ocak tarihinde başlayan transfer dönemi sonrası çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da 1 numaralı gündem kaleci...
Muslera'nın uzun süren sakatlığı sonrası kaleye geçen Fatih Öztürk ve İsmail Çipe'nin güven vermemesi sonrası, Torrent'in de öncelikli bölge olarak belirlediği kaleci için arayışlarını hızlandıran Galatasaray, birçok isimle temaslarını sıklaştırmıştı.
İlk olarak Giresunspor'a kiralık olarak verilen ve buradaki performansıyla parmak ısırtan Okan Kocuk için Karadeniz ekibi ile temas sağlanmış yapılan müzakerelerden sonuç alınamamıştı.