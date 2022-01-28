Transfer bombası patladı! Borussia Dortmund'un kalecisi Roman Bürki Galatasaray'a

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet'in açıklamasında "Okan Kocuk konusu bizim tarafımızdan kapandı ama Galatasaray ile irtibatımız sürüyor. Süreç devam ediyor. Bir noktaya henüz gelemedik. Biz Okan ile yollarımızı ayırmak istemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.