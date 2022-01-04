GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da sular ısınıyor! Fatih Terim ve Burak Elmas... (GS spor haberi)

1- Sezon başında Fatih Terim 'in isteği doğrultusunda 25 milyon Euro harcandı ve 11 oyuncu kadroya katıldı. Assunçao hariç listenin üst sırasında yazan isimler transfer edildi. Avrupa 'da sonuç veren gençlik operasyonunun ligde karşılığı olmadı.

2- Fatih Terim'in cezalı olduğu periyotta yardımcı antrenörler Necati Ateş ve Selçuk İnan yetersiz kaldı. Teknik heyetten memnun olmayan Burak Elmas, Bülent Bayraktar'ın danışman olarak dönmesini sağladı. Elmas, hocasına ekibini değiştirmesini önerdi ancak olumlu geri dönüş alamadı. Başkan'ın Florya'da beklediği operasyonu hayata geçiremeyen Bayraktar da görevini bıraktı. Burak Elmas, Terim ile geçen hafta yaptığı kahvaltıda teknik kadro meselesini de açıp, "Hocam, ekibine iki önemli isim al" dedi. Terim bu konuyla ilgili yorum yapmadı