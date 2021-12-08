İtalyanlardan Lazio - Galatasaray maçı öncesi Vedat Muriqi yorumu! "Fenerbahçe'deki geçmişinin anısına..."

UEFA Avrupa Ligi'nde grup etabının son maçları oynanacak. Daha önce üst tura yükselmeyi garantileyen temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Lazio ile liderlik maçına çıkacak. Aslan, Roma'da yenilmezse doğrudan son 16 turuna yükselecek. Çizme basını, Lazio - Galatasaray maçına geniş yer ayırırken Immobile'nin sakatlığına dair bir haber yayınladı. Haberde yıldız ismin oynamaması durumunda Vedat Muriqi'nin formaya yakın olduğu ve Kosovalı golcünün Fenerbahçe forması giyerken Galatasaray'a karşı derbi heyecanı yaşadığı belirtildi;

"F.BAHÇE'DEKİ GEÇMİŞİNİN ANISINA..." "Immobile'nin dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Lazio'da acil durum planları yapılıyor. Ciro, Sampdroia'ya karşı oynanan maçta sakatlandı ve yerini Vedat Muriqi'ye bıraktı."