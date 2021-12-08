Haberler Galatasaray İtalyanlardan Lazio - Galatasaray maçı öncesi Vedat Muriqi yorumu! "Fenerbahçe'deki geçmişinin anısına..."

İtalyanlardan Lazio - Galatasaray maçı öncesi Vedat Muriqi yorumu! "Fenerbahçe'deki geçmişinin anısına..."

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, İtalya'da Lazio ile karşılaşacak. Çizme basını karşılaşmaya geniş yer ayırırken Vedat Muriqi ile ilgili de flaş bir yorumda bulunuldu. Immobile'nin sakatlığından dolayı Galatasaray'a karşı Muriqi'nin forma giyebileceği belirtilirken, 'Fenerbahçe'deki geçmişi' hatırlatıldı. İşte İtalyan basınına yansıyan o haber... (Görkem Ağgündüz / Dış Haberler)

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 12:00
İtalyanlardan Lazio - Galatasaray maçı öncesi Vedat Muriqi yorumu! "Fenerbahçe'deki geçmişinin anısına..."

UEFA Avrupa Ligi'nde grup etabının son maçları oynanacak. Daha önce üst tura yükselmeyi garantileyen temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Lazio ile liderlik maçına çıkacak. Aslan, Roma'da yenilmezse doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Çizme basını, Lazio - Galatasaray maçına geniş yer ayırırken Immobile'nin sakatlığına dair bir haber yayınladı. Haberde yıldız ismin oynamaması durumunda Vedat Muriqi'nin formaya yakın olduğu ve Kosovalı golcünün Fenerbahçe forması giyerken Galatasaray'a karşı derbi heyecanı yaşadığı belirtildi;

İtalyanlardan Lazio - Galatasaray maçı öncesi Vedat Muriqi yorumu! "Fenerbahçe'deki geçmişinin anısına..."

"F.BAHÇE'DEKİ GEÇMİŞİNİN ANISINA..."

"Immobile'nin dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Lazio'da acil durum planları yapılıyor. Ciro, Sampdroia'ya karşı oynanan maçta sakatlandı ve yerini Vedat Muriqi'ye bıraktı."

İtalyanlardan Lazio - Galatasaray maçı öncesi Vedat Muriqi yorumu! "Fenerbahçe'deki geçmişinin anısına..."

"Kosovalı, Immobile'nin yokluğunda formaya en yakın isim. Ancak şu ana kadar forma giydiği maçlarda hiçbir etki yaratamadı. Kim bilir, belki de Galatasaray karşısında Fenerbahçe'deki geçmişinin anısına derbi havası soluyabilir."

DİĞER
Son dakika... Galatasaraylı Mostafa Mohamed ile ilgili flaş iddia! Yeni takımını açıkladılar...
Diyarbakır’da günlerdir aranan Kübra Ekin cinayet şüphelisi çıktı! Cesedi yakılan Mehmet Berat Kağanarslan'ın...
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor