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Galatasaray'ın gözdesi Ianis Stoica'ya Arsenal'dan teklif!

Son dakika spor haberi: Genç ve potansiyeli yüksek isimleri kadrosuna katma hedefinde olan Galatasaray gündemine 18 yaşındaki genç yıldız adayı Ianis Stoica'yı almıştı. Rumen futbolcu için İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın devreye girdiği ve oyuncunun kulübü FCSB'ye transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi. İşte flaş gelişmenin detayları ve FCSB kulübünün transferdeki tavrı... (fotomac.com.tr - Burak Şentürk / Dış Haberler)

BURAK ŞENTÜRK Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 22:11
Galatasaray'ın gözdesi Ianis Stoica'ya Arsenal'dan teklif!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Ianis Stoica ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon Romanya Ligi ekibi FCSB'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki yıldız adayı Avrupa ekiplerinin dikkatini çekti.

ARSENAL TEKLİF YAPTI!
TEAMtalk'ın haberine göre; İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın, Stoica transferinde ilgisini artırdığı ve FSCB'ye teklifini sunduğu ifade edildi.

BECALI'NİN MEVCUT ORTAMDA SATMAYA NİYETİ YOK!
FCSB'nin sahibi ve aynı zamanda başkanı olan Gigi Becali'nin, Ianis Stoica'yı mevcut durumda satmaya niyetinin olmadığı belirtildi. Ancak teklifin artırılması durumunda oyuncu satışının tetiklenebileceğinin altı çizildi.

Arsenal'in haricinde İtalya'dan Bologna ve Galatasaray'ın da Ianis Stoica'ya ilgisi olduğu bildirildi.

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