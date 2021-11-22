SON DAKİKA SPOR HABERİ: Spor yazarları Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

Cicaldau iki pozisyonda Berke'yi ve Kim'i geçemedi. Fenerbahçeli Kim ile kaleci Berke Galatasaray 'a gol izni vermedi. Diagne'nin kafayla attığı golün VAR'dan "Faul" olarak dönmesi şaşırtıcıydı. Galatasaray'ın kontrolsüz hücumu başına iş açtı. Pereira'nın Rossi hamlesi Fenerbahçe 'ye galibiyeti getirdi. Derbiyi kazanmak Fenerbahçe'yi krizden çıkardı. Galatasaray eğer Marsilya'ya kaybederse kaosla tanışır.

ERMAN TOROĞLU - SAKİNLİK KAZANDI

Türkiye'nin en büyük derbisi diyorlar ama oynanan futbol küçük. Tribünlerde merdivenler dolu, tribünlerden sahaya her şey yağıyor. Sahada bir hakem var, VAR'da bir hakem var. Şimdi bu maç o kadar çok konuşmaya gebe ki iki taraf da birbirini suçlayacak. Burada itmeyi veriyorsan orada da vereceksin ya da ikisine de vermeyeceksin.