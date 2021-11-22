SON DAKİKA SPOR HABERİ: Spor yazarları Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

İrfan-Mesut ortaklığı ile en keyifli kontratak golünü attılar. Mesut kaptanlığın ve derbinin sorumlulukları ile cesurca yüzleşiyordu. İrfan Can'ın her topa kendini göstermesi, Sosa ve Mert Hakan'ın hep pas istasyonu olması, Fatih hocanın elindeki saha avantajının da ipini çekti. Pereira, hem skor olarak hem de taktik olarak kazandı.
Hamleler sonucu getirdi. Rossi pası verdi, Crespo golü attı. Uzatma dakikalarında bir anda kış soğuğunu Seyrantepe'ye getirdiler. Tisserand'ın ikinci sarısı ne kadar yanlışsa, Diagne'nin VAR tarafından tespit edilen gol öncüsü faulü de o kadar doğru. Ali Koç döneminin ilk Galatasaray galibiyeti geldi, Fenerbahçe bu kriz döneminde kendini düzlüğe taşıyacak enerjiyi yakaladı.
REHA KAPSAL - KIRAN TARAF!
Maçın öncesinde favori ve psikolojik baskıyı rakibine gösterecek taraf, 12 haftada oyun gücü ve performans dalgalanmaları nedeniyle yoktu. Yalnızca G.Saray'ın pandemi sonrasında 52 bin taraftarla yaratacağı bu güçlü atmosfer önemliydi. İki takımın derbi öncesi kullandığı geniş kadroda, oyuncu seçimleri bu maçın şifresini veriyordu. O da şu ana kadar 25 yaş altı en genç oyuncularda F.Bahçe birinci, G.Saray ikinci kadrolarla oynamıştı. Bu da maçın hızlı tempolarla öne doğru hücum geçişlerinin çok olacağı bir oyunun göstergesiydi.