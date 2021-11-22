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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Halil Umut Meler'e flaş sözler! "Kontrolü kaybetti"

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertliler nefes kesen derbiyi son anlarda bulduğu golle 2-1 kazandı. Karşılaşmanın ardından Tümer Metin ve Ümit Davala, dev derbiye dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunurken, maçın hakemi Halil Umut Meler hakkında ise flaş ifadelere yer verildi. İşte Tümer Metin ve Ümit Davala'nın dikkat çeken yorumları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 10:24
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin Halil Umut Meler'e flaş sözler! "Kontrolü kaybetti"

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Maçın son anlarında 10 kişi kalan Fenerbahçe, rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başarıp ligde 4 hafta sonra galip geldi. Mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulunan Tümer Metin ve Ümit Davala flaş ifadeler kullandı. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler de eleştirilerden nasibini aldı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin Halil Umut Meler'e flaş sözler! "Kontrolü kaybetti"

TÜMER METİN: DERBİYE YAKIŞIR BİR MAÇ OLDU
İşte Tümer Metin'in sözleri: "Seyircinin bu iş için olmazsa olmaz olduğunu gördüğümüz bir futbol şöleni izledik. Derbiler bu duyguyu yitirmişti. Beşiktaş kaybetti, Trabzonspor ertesi gün oynayacak. Bunlar da eklenince derbiye yakışır bir maç oldu."

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin Halil Umut Meler'e flaş sözler! "Kontrolü kaybetti"

"İTİRAZDAN MI ATILDI?"
"Fenerbahçe 12 hafta boyunca içindeN geçtiği durumdan hocası üzerinden eleştiriler almış bir takım görüntüsündeydi. Hocaya üst akıl fısıldadı denebilir, başka şeyler de denmiş olabilir. Halil Umut Meler'in tansiyonunu ayarlamakta ilk yarıda iyi maç yönettiğini söyledik. Hocaya çıkan ikinci sarı kartın nasıl çıktığına dair bir görüntü gelmedi. İtirazdan mı atıldı? Orada kesildi."

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin Halil Umut Meler'e flaş sözler! "Kontrolü kaybetti"

"SON 15 DAKİKADA KONTROLÜ KAYBETTİ"
"Yorumun sana göresi bana göresi, hakem dünyasında bile bu var. Diagne pozisyonu bana göre faul. Berisha temastan sebep düşüyor. Serdar Dursun'un eline değen topta da VAR isterdi. Bana kalırsa futbolda bu kadar temas olacak diye bir şey yok. Topa sahip olmaya giden oyuncuya şarj yaparsan faul olur. Oyunun son 15 dakikasında Halil Umut Meler'in kontrolü kaybettiğini söyleyebilirim. 75'e kadar iyi yönetim hakimi olduğu maçı gerginlikten sebep kontrolü kaybettiğini söyleyebilirim."

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin Halil Umut Meler'e flaş sözler! "Kontrolü kaybetti"

"ÇOK RAHAT POZİSYONLARDI"
"Oyunu pozisyonlar üzerinden değerlendirecek olursak Galatasaray'ın çok net yüzde 100, 4 tane pozisyonu olduğunu söylemeliyiz. Hakikaten çok rahat pozisyonlardı. Fenerbahçe'nin böyle yüzde 100 pozisyonu yok ama oyunu Galatasaray aldı mı, onu söyleyemem. İkinci yarı Galatasaray baskısı bekledim, Fenerbahçe'nin ikinci yarıda irade koyduğunu söyleyelim. Oyun 12 haftadır izlemediğim kadar iyiydi Fenerbahçe adına."

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin Halil Umut Meler'e flaş sözler! "Kontrolü kaybetti"

"BU MAÇ HAKEM ÜZERİNDEN OKUNMAZ"
"Bu maç sadece hakem üzerinden okunmaz. Burak beyin söylediği zihniyetle maça çıktıysa hakem dörtlüsü, Van Aanhotl çıkarıyor Kim ayağının ucuyla dokunuyor. Kerem'in 2 tane pozisyonu var. 1 tane daha var pozisyon net diyebileceğimiz. Çok net pozisyonlar yakaladı Galatasaray."

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin Halil Umut Meler'e flaş sözler! "Kontrolü kaybetti"

"BEN OLSAM PELKAS'I İÇERİ ATARDIM"
"Fenerbahçe 4'lüyle başladı 12 hafta sonra ilk defa. Sonra olmayacak dediği hoca ve 3'lüye döndü, hatta 5'liye döndü. Galatasaray pozisyonları da bundan sonra buldu. Ben olsam 4-6-0'a dönerdim. Pelkas'ı da içeri atardım. Yorulanları çıkar ama sisteme dokunma. 3 tane kalende pozisyon verdin."

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin Halil Umut Meler'e flaş sözler! "Kontrolü kaybetti"

"BUNLARI BİLMEK BİZİM HADDİMİZE DEĞİL"
"Hocaya telkin gitti mi, oyuncular mı hocaya gitti bunları bilmek bizim haddimize değil. Ben bildiğimi söyleyeyim, bu oyuncular 3'lü oynayamaz. 1 santrafor Valencia olsa zaten bambaşka bişey oynardı Fenerbahçe."

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin Halil Umut Meler'e flaş sözler! "Kontrolü kaybetti"

ÜMİT DAVALA: HALİL UMUT MELER PANİK YAŞADI
İşte Ümit Davala'nın sözleri: "Fenerbahçe son 4 maçta 9 gol yiyen bir takımdı. Dolayısıyla Galatasaray'da bu maçta çok pozisyona girdi. 70'e kadar Halil Umut Meler iyi idare etti diyelim ama 70'ten sonra panik yaşadı."

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin Halil Umut Meler'e flaş sözler! "Kontrolü kaybetti"

"AYAKLA HAMLE YAPSAYDI İPTAL OLURDU"
"Diagne'nin attığı golde önce iki ayağı sabitken, Berisha ayağına takılıp düşerken son anda Diagne ellerini koyuyor. İtmeyle düşmüyor Berisha. Hakemin 5 metre önündeydi, çok yakındı zaten. Orada görmesi lazımdı, golü verdi, VAR'a gidip iptal etti. Ayakla hamle yapsaydı iptal olurdu."

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin Halil Umut Meler'e flaş sözler! "Kontrolü kaybetti"

"GOLLER İKRAM EDİLDİ"
"Beraberlik kimseye yaramazdı. Galatasaray kazanmayı daha çok istedi. Fenerbahçe için beraberlik durumunda da kendilerini tebrik edeceklerdi. Galatasaray tarafında farklı bir durum var. İyi çoğaldılar, iyi mücadele ettiler. Hiç olmayacak şekilde goller yedi Galatasaray. Crespo'nun vurduğu, Mesut'un golü ikram edilen pozisyonlar oldu hep."

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin Halil Umut Meler'e flaş sözler! "Kontrolü kaybetti"

"KIM OLMASAYDI, BURAK BAŞKAN TELEVİZYONA ÇIKMAZDI"
"Kim Min Jae olmasaydı Fenerbahçe'de Burak Başkan da televizyona çıkmazdı. Çok kritik müdehale o. İki tarafı da kontrol ederek müdehalesi müthişti. üzde 100 gol pozisyonuna girip golü atamamak hocaya yazmaz bu. Değerlendirecek olan oyuncu sonuçta. Tecrübesizlik mi, becerisizlik mi hangi kelimeyi bilemiyorum ama Galatasaray'da bu kadar pozisyona giren oyuncular değerlendirmesi gerekiyor."

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