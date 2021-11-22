Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Halil Umut Meler'e flaş sözler! "Kontrolü kaybetti"

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Maçın son anlarında 10 kişi kalan Fenerbahçe, rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başarıp ligde 4 hafta sonra galip geldi. Mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulunan Tümer Metin ve Ümit Davala flaş ifadeler kullandı. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler de eleştirilerden nasibini aldı.
TÜMER METİN: DERBİYE YAKIŞIR BİR MAÇ OLDU
İşte Tümer Metin'in sözleri: "Seyircinin bu iş için olmazsa olmaz olduğunu gördüğümüz bir futbol şöleni izledik. Derbiler bu duyguyu yitirmişti. Beşiktaş kaybetti, Trabzonspor ertesi gün oynayacak. Bunlar da eklenince derbiye yakışır bir maç oldu."
"İTİRAZDAN MI ATILDI?"
"Fenerbahçe 12 hafta boyunca içindeN geçtiği durumdan hocası üzerinden eleştiriler almış bir takım görüntüsündeydi. Hocaya üst akıl fısıldadı denebilir, başka şeyler de denmiş olabilir. Halil Umut Meler'in tansiyonunu ayarlamakta ilk yarıda iyi maç yönettiğini söyledik. Hocaya çıkan ikinci sarı kartın nasıl çıktığına dair bir görüntü gelmedi. İtirazdan mı atıldı? Orada kesildi."