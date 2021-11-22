Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Halil Umut Meler'e flaş sözler! "Kontrolü kaybetti"

"SON 15 DAKİKADA KONTROLÜ KAYBETTİ"

"Yorumun sana göresi bana göresi, hakem dünyasında bile bu var. Diagne pozisyonu bana göre faul. Berisha temastan sebep düşüyor. Serdar Dursun'un eline değen topta da VAR isterdi. Bana kalırsa futbolda bu kadar temas olacak diye bir şey yok. Topa sahip olmaya giden oyuncuya şarj yaparsan faul olur. Oyunun son 15 dakikasında Halil Umut Meler'in kontrolü kaybettiğini söyleyebilirim. 75'e kadar iyi yönetim hakimi olduğu maçı gerginlikten sebep kontrolü kaybettiğini söyleyebilirim."