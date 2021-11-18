Bakambu boşa çıktı

Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Cedric Bakambu, Çin kulübü Pekin Guoan ile olan macerasının sona erdiğini duyurdu. Fransa'da Canal+'da yayınlanan Talents d'Afrique programına katılarak kararını açıkladı. Bakambu, Avrupa'da takım aradığını da belirterek "Çin çoktan unutuldu. Ocak ayında bir kulüp bulmalıyım" diye konuştu.
Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Cedric Bakambu, Çin kulübü Pekin Guoan ile olan macerasının sona erdiğini duyurdu. Fransa'da Canal+'da yayınlanan Talents d'Afrique programına katılarak kararını açıkladı. Bakambu, Avrupa'da takım aradığını da belirterek "Çin çoktan unutuldu. Ocak ayında bir kulüp bulmalıyım" diye konuştu.