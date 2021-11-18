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Bakambu boşa çıktı

Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Cedric Bakambu, Çin kulübü Pekin Guoan ile olan macerasının sona erdiğini duyurdu. Fransa'da Canal+'da yayınlanan Talents d'Afrique programına katılarak kararını açıkladı. Bakambu, Avrupa'da takım aradığını da belirterek "Çin çoktan unutuldu. Ocak ayında bir kulüp bulmalıyım" diye konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 06:50
Bakambu boşa çıktı
Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Cedric Bakambu, Çin kulübü Pekin Guoan ile olan macerasının sona erdiğini duyurdu. Fransa'da Canal+'da yayınlanan Talents d'Afrique programına katılarak kararını açıkladı. Bakambu, Avrupa'da takım aradığını da belirterek "Çin çoktan unutuldu. Ocak ayında bir kulüp bulmalıyım" diye konuştu.
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