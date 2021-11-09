GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Gedson Fernandes heyecanı! "Ocakta..." (GS spor haberi)

Pazar günü aldığı Karagümrük beraberliği ile lider Trabzonspor'un 9 puan gerisine düşen Galatasaray'ın yüzünü Gedson Fernandes güldürdü. Portekiz basını, ara transfer dönemi öncesi Sarı-Kırmızılılar'ın en büyük hedefi olan genç yıldızın kadro dışı kaldığını yazdı.
Pazar günü aldığı Karagümrük beraberliği ile lider Trabzonspor'un 9 puan gerisine düşen Galatasaray'ın yüzünü Gedson Fernandes güldürdü. Portekiz basını, ara transfer dönemi öncesi Sarı-Kırmızılılar'ın en büyük hedefi olan genç yıldızın kadro dışı kaldığını yazdı.
KUMAR DEĞİL İMZA KRİZİ
Takvim'in haberine göre; ilk çıkan iddialara göre Benfica yönetimi, Gedson'u kumar oynarken yakaladı ve B takımına yolladı. Ancak yıldız futbolcunun Portekiz kulübüyle sözleşme krizi yaşadığı ortaya çıktı.
2023'TE SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Benfica ile sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Gedson Fernandes'in yeni sözleşme teklifini kabul etmediği belirtildi. Yönetimin de bu yüzden böyle bir karar aldığı ifade edildi.