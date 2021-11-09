GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Gedson Fernandes heyecanı! "Ocakta..." (GS spor haberi)

Pazar günü aldığı Karagümrük beraberliği ile lider Trabzonspor'un 9 puan gerisine düşen Galatasaray'ın yüzünü Gedson Fernandes güldürdü. Portekiz basını, ara transfer dönemi öncesi Sarı-Kırmızılılar'ın en büyük hedefi olan genç yıldızın kadro dışı kaldığını yazdı.





KUMAR DEĞİL İMZA KRİZİ



Takvim'in haberine göre; ilk çıkan iddialara göre Benfica yönetimi, Gedson'u kumar oynarken yakaladı ve B takımına yolladı. Ancak yıldız futbolcunun Portekiz kulübüyle sözleşme krizi yaşadığı ortaya çıktı.



