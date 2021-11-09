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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Gedson Fernandes heyecanı! "Ocakta..." (GS spor haberi)

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Gedson Fernandes ile ilgilil sıcak gelişmeler yaşanıyor... Portekiz basını, Gedson'un kumar oynadığı için B takımına gönderildiğini iddia etse de, aslında yeni sözleşme imzalamadığı için böyle bir karar alındığı ortaya çıktı. Galatasaraylı taraftarlar da, "Ocak'ta buluşuyoruz" ifadesini kullandı. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2021 Salı 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Gedson Fernandes heyecanı! "Ocakta..." (GS spor haberi)

Pazar günü aldığı Karagümrük beraberliği ile lider Trabzonspor'un 9 puan gerisine düşen Galatasaray'ın yüzünü Gedson Fernandes güldürdü. Portekiz basını, ara transfer dönemi öncesi Sarı-Kırmızılılar'ın en büyük hedefi olan genç yıldızın kadro dışı kaldığını yazdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Gedson Fernandes heyecanı! "Ocakta..." (GS spor haberi)

KUMAR DEĞİL İMZA KRİZİ

Takvim'in haberine göre; ilk çıkan iddialara göre Benfica yönetimi, Gedson'u kumar oynarken yakaladı ve B takımına yolladı. Ancak yıldız futbolcunun Portekiz kulübüyle sözleşme krizi yaşadığı ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Gedson Fernandes heyecanı! "Ocakta..." (GS spor haberi)

2023'TE SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Benfica ile sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Gedson Fernandes'in yeni sözleşme teklifini kabul etmediği belirtildi. Yönetimin de bu yüzden böyle bir karar aldığı ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Gedson Fernandes heyecanı! "Ocakta..." (GS spor haberi)

BÜYÜK BİR HEYECAN YARATTI

Bu gelişmeler Galatasaray'da büyük heyecan yarattı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medyada, "Ocak ayında buluşuyoruz" yorumunu yaptı.

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