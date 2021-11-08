Galatasaray haberleri | Gedson Fernandes için şoke eden iddia! İşte kadro dışı bırakılma nedeni

Portekiz basını, eski Galatasaraylı oyuncu Gedson Fernandes'in kumarhanede alkol alırken Benfica yöneticileri tarafından yakalandığını ve kadro dışı kaldığını yazdı. Gedson Fernandes, kadro dışı kaldı ve Benfica B takımına gönderildi.

Gedson Fernandes'in B takıma gönderilmesinin ardından ise yerine Benfica B takımından Paulo Bernardo yazıldı. Galatasaray'ın tekrar transfer etmek için uğraşmasına rağmen Benfica'nın genç oyuncuyu bırakmaması üzerine transfer olmamıştı. Ocak ayında tekrardan transfer teklifi sunulması beklenilen genç oyuncu bu sezon 45 dakika forma giyebildi.