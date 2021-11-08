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Galatasaray haberleri | Gedson Fernandes için şoke eden iddia! İşte kadro dışı bırakılma nedeni

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a kiralanan ancak sezon sonunda kulübü Benfica'nın bırakmaması nedeniyle Portekiz'e geri dönen Gedson Fernandes, Benfica B Takımı'na gönderilmişti. Portekizli yıldız için şoke eden iddialar gündeme gelse de futbolcunun kuzeni bu iddiaları yalanladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2021 Pazartesi 10:03 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2021 Pazartesi 10:31
Galatasaray haberleri | Gedson Fernandes için şoke eden iddia! İşte kadro dışı bırakılma nedeni

Portekiz basını, eski Galatasaraylı oyuncu Gedson Fernandes'in kumarhanede alkol alırken Benfica yöneticileri tarafından yakalandığını ve kadro dışı kaldığını yazdı. Gedson Fernandes, kadro dışı kaldı ve Benfica B takımına gönderildi.

Galatasaray haberleri | Gedson Fernandes için şoke eden iddia! İşte kadro dışı bırakılma nedeni

Gedson Fernandes'in B takıma gönderilmesinin ardından ise yerine Benfica B takımından Paulo Bernardo yazıldı. Galatasaray'ın tekrar transfer etmek için uğraşmasına rağmen Benfica'nın genç oyuncuyu bırakmaması üzerine transfer olmamıştı. Ocak ayında tekrardan transfer teklifi sunulması beklenilen genç oyuncu bu sezon 45 dakika forma giyebildi.

Galatasaray haberleri | Gedson Fernandes için şoke eden iddia! İşte kadro dışı bırakılma nedeni

Milliyet'in derlediği habere göre Gedson Fernandes'in kuzeni Adriano ifadeleri ise şu şekilde:"Gedson'un sabaha kadar alkol alıp kumarhanede yakalandığı haberi tamamen yalan. Tek gerçek haber, Benfica'nın sözleşme yenileme konusunda ısrar etmesi ve Gedson'un sözleşme uzatmayı kabul etmemesi."

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