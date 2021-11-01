SPOR HABERİ - Galatasaray'da Sneijder'in ardından bir ilk! Morutan...

İlk kez Göztepe karşılaşmasında golle tanışan Morutan, daha sonra Rize filelerini sarsmıştı. Dün akşam attığı harika golle takımını 1-0 öne geçiren Morutan'ın gol attığı veya asist yaptığı maçlarda Galatasaray kaybetmiyor.

KASAYI DOLDURDU!

Rumen futbolcunun gol ve asist katkısı yaptığı maçlarda kaybetmeyen Galatasaray (3 galibiyet 1 beraberlik) bu karşılaşmalarda 8 milyon 750 bin TL puan primi kazandı.