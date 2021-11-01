Haberler Galatasaray SPOR HABERİ - Galatasaray'da Sneijder'in ardından bir ilk! Morutan...

SPOR HABERİ - Galatasaray'da Sneijder'in ardından bir ilk! Morutan...

Spor haberi... Galatasaray'ın Rumen yıldızı Olimpiu Morutan gollerine devam ediyor. Ligin 11. haftasında oynanan Gaziantep FK maçında da ilk yarının son anlarında attığı golle takımını 1-0 öne geçirmeyi başaran yıldız oyuncu, kritik bir 3 puanın alınmasında büyük rol oynadı. Morutan attığı gollerle Sarı-Kırmızılı ekibin kasasını doldurmaya devam ederken, taraftara Sneijder'i hatırlattı. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2021 Pazartesi 09:43
SPOR HABERİ - Galatasaray'da Sneijder'in ardından bir ilk! Morutan...

Sezon başında Romanya'dan transfer edilen Morutan, Galatasaray taraftarının büyük sevgisini kazandı. Uzaktan attığı klas gollerle dikkat çeken Morutan, Romanya milli takım aday kadrosuna da çağrıldı.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da Sneijder'in ardından bir ilk! Morutan...

İlk kez Göztepe karşılaşmasında golle tanışan Morutan, daha sonra Rize filelerini sarsmıştı. Dün akşam attığı harika golle takımını 1-0 öne geçiren Morutan'ın gol attığı veya asist yaptığı maçlarda Galatasaray kaybetmiyor.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da Sneijder'in ardından bir ilk! Morutan...

KASAYI DOLDURDU!
Rumen futbolcunun gol ve asist katkısı yaptığı maçlarda kaybetmeyen Galatasaray (3 galibiyet 1 beraberlik) bu karşılaşmalarda 8 milyon 750 bin TL puan primi kazandı.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da Sneijder'in ardından bir ilk! Morutan...

Barış Alper'in sağ kanattan ortasında savunmadan seken topu ceza alanı sağ çaprazında alıp uzak köşeye göndererek ağları sarsan Olimpiu Morutan, katkısıyla bu sezon Galatasaray'ın kasasını dolduruyor.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da Sneijder'in ardından bir ilk! Morutan...

Rumen futbolcunun gol ve asist katkısı verdiği maçlarda sarı-kırmızılılar hiç kaybetmedi. Oynadığı 8 karşılaşmada 3 gol atıp 1 asistle ön plana çıkan 22 yaşındaki oyuncu, Aslan'a 10 puan (3G-1B) kazandırırken, 8 milyon 750 bin TL de kasa kolaylığı sağladı.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da Sneijder'in ardından bir ilk! Morutan...

Bu arada Morutan, Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de ilk yarılarda attığı en geç golü Gaziantep FK filelerine gönderdi.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da Sneijder'in ardından bir ilk! Morutan...

Sabah'ın derlediği habere göre; Wesley Sneijder'in ilk geldiği sezon gol attığı maçlarda Galatasaray, kaybetmiyordu. Sosyal medyada bazı Galatasaray taraftarları Morutan'ın Sneijder'den sonra Galatasaray'a gelmiş en iyi 10 numara olduğu konusunda yorumlar yaptı.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da Sneijder'in ardından bir ilk! Morutan...

Bu sezon 11'de şans bulmakta zorlanan Sofiane Feghouli, dün de ikinci yarıda oyuna girip eski günlerini hatırlatan bir performansla şovunu yaptı.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da Sneijder'in ardından bir ilk! Morutan...

73. dakikada kendi yarı alanından gönderdiği nefis pasla savunma arkasına sarkan Kerem'e golü attıran Cezayirli yıldız, tribünlerden alkış aldı.

SON DAKİKA