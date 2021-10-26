GALATASARAY HABERLERİ - DeAndre Yedlin'den Fatih Terim'e 'Mesut Özil' tepkisi!

Süper Lig 'in 10. haftasında ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray , Vodafone Park 'ta kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş 2-1'lik skorla galip tamamladı. Siyah-beyazlılara üç puanı getiren golleri Cyle Larin atarken, sarı-kırmızılıların tek sayısı Alexandru Cicaldau'dan geldi.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 20'ye çıkarıp zirve iddiasını sürdürürken, Galatasaray ise 17 puanda kaldı. Bu sonucun ardından lider Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki puan farkı 7'ye çıktı.