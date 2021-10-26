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GALATASARAY HABERLERİ - DeAndre Yedlin'den Fatih Terim'e 'Mesut Özil' tepkisi!

Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, zorlu mücadeleden Cyle Larin'in golleriyle 2-1 galip ayrılırken, sarı-kırmızılılarda DeAndre Yedlin'in Fatih Terim'e gösterdiği tepki maça damgasını vurdu. Oyundan alınmasına sinirlenen ABD'li sağ bek, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçeli Mesut Özil'in tepkisine benzer bir harekette bulunarak su şişelerini tekmeledi. İşte o anlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2021 Salı 10:13
GALATASARAY HABERLERİ - DeAndre Yedlin'den Fatih Terim'e 'Mesut Özil' tepkisi!

Süper Lig'in 10. haftasında ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş 2-1'lik skorla galip tamamladı. Siyah-beyazlılara üç puanı getiren golleri Cyle Larin atarken, sarı-kırmızılıların tek sayısı Alexandru Cicaldau'dan geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - DeAndre Yedlin'den Fatih Terim'e 'Mesut Özil' tepkisi!

Beşiktaş bu sonuçla puanını 20'ye çıkarıp zirve iddiasını sürdürürken, Galatasaray ise 17 puanda kaldı. Bu sonucun ardından lider Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki puan farkı 7'ye çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - DeAndre Yedlin'den Fatih Terim'e 'Mesut Özil' tepkisi!

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki mücadelenin ikinci yarısında ise dikkat çeken bir an yaşandı. Sarı-kırmızılılarda DeAndre Yedlin, oyundan alınırken teknik direktör Fatih Terim'e tepki gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - DeAndre Yedlin'den Fatih Terim'e 'Mesut Özil' tepkisi!

78. dakikada yerini Ömer Bayram'a bırakan ABD'li sağ bek, kulübeye geldiği esnada sinirlerine hakim olamayarak saha kanarındaki su şişelerini tekmeledi.

GALATASARAY HABERLERİ - DeAndre Yedlin'den Fatih Terim'e 'Mesut Özil' tepkisi!

Teknik direktör Fatih Terim ise Yedlin'in bu hareketini fark etmezken, kısa süre sonra sakinleşen tecrübeli futbolcu kulübedeki yerine oturdu.

GALATASARAY HABERLERİ - DeAndre Yedlin'den Fatih Terim'e 'Mesut Özil' tepkisi!

Terim'in kararından duyduğu memnuniyetsizliği bu şekilde dışa vuran Yedlin'in bu hareketleri Fenerbahçeli Mesut Özil'in Vitor Pereira'ya tepkisini hatırlattı.

GALATASARAY HABERLERİ - DeAndre Yedlin'den Fatih Terim'e 'Mesut Özil' tepkisi!

Mesut Özil, 3-1 mağlup oldukları Trabzonspor maçında oyundan alınmasına tepki göstererek aynı Yedlin gibi su şişelerini tekmelemişti.

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