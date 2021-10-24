Galatasaray'ın Beşiktaş maçında kozu Mostafa Mohamed olacak! "Golüm var"

Cimbom 'un Süper Lig'de oynadığı son 2 maçta Rize 'ye 2, Konya 'ya da 1 gol atan ve galibiyetin mimarı olan başarılı futbolcu, Lokomotiv Moskova karşısında kürsüyü Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı. Mohamed, Avrupa karşılaşmasını boş geçse de ligde gollerine devam etmekte kararlı... Teknik direktör Fatih Terim'in yine ilk 11'de oynatmayı planladığı genç yıldız, Kartal'ı gözüne kestirdi.

HEDEFİMİZ ZİRVE

Lokomotiv Moskova karşısında gol bulamadığı için üzgün olan sarıkırmızılı golcü, "Beşiktaş'a mutlaka golüm var" dedi. Milli maçlarla birlikte çıkışa geçen Mohamed, "Beşiktaş maçının ne kadar önemli olduğunu farkındayım. Avrupa Ligi'nde olduğu gibi Süper Lig'de de zirveyi hedefliyoruz. Bu yolda Beşiktaş da en büyük rakibimiz. Eğer bir an önce liderliği almak istiyorsak bu zorlu maçı kazanmamız gerekiyor. Ben de galibiyete gollerimle eşlik etmek istiyorum" diye konuştu.