Rusya'yı yaktı!

Galatasaray, Moskova deplasmanından 3 puanı Kerem Aktürkoğlu'nun nefis golüyle aldı. Dün maç öncesi Moskova'da 23. yaşını kutlayan genç futbolcu hem kendisine hem de milyonlarca sarı-kırmızılı taraftara nefis bir hediye verdi. Maça kulübede başlayan Kerem, 67. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna girdi. Hemen 1 dakika sonra sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Kerem'in sert vuruşunda top kalecide kaldı.

HOCA BANA SÖYLEMİŞTİ

81'de Kerem çok net bir fırsat yakaladı. Morutan sağ kanattan sıfıra inip topu içeriye çevirdi. Kerem, yakın mesafeden vuruşunu yaptı. Guilherme müthiş bir kurtarışla gole izin vermedi. Golün sinyallerini veren Kerem, 82'de sahneye çıktı. Harika paslarla çıkan Cimbom'da Morutan'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Kerem, kaleciyi avladı. Kerem maç sonu, "Hoca, oyuna girmeden önce arkadaki boşlukları değerlendirebileceğimi söylemişti" dedi.

ACELE ETMEDEN MAÇI KAZANDIK

Fatih Terim, "Acelemiz yoktu. Beraberlik de işimize yarıyordu. Planlarımız tuttu. Güzel bir gol attık, tam da istediğimiz gibi. Bu gecenin golü olur bence. Tecrübeli veya genç ayrımı yapmaksızın bütün oyuncularım iyi bir takım olmada ısrarcılar. İyi gidiyoruz" dedi.