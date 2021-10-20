Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI olarak yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

Galatasaray, grubunda lider olduğu Avrupa Ligi'nde üçüncü maçına Rusya'da çıkıyor. Sarı-kırmızılılarda karşılaşma öncesi Sacha Boey ve Arda Turan'ın sakatlıkları bulunurken ev sahibi takımda Ze Luis, Anton Miranchuk, Maciej Rybus, Stanislav Magkeev ve Tin Jedvaj gibi isimler sakat...
LOKOMOTIV MOSKOVA-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacağı maç yarın TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.
LOKOMOTIV MOSKOVA-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Lokomotiv Moskova: Guilherme; Zhivoglyadov, Pablo, Barinov, Tiknizyan; Beka Beka, Kulikov, Maradishvili; Zhemaletdinov; Anjorin, Smolov
Galatasaray: Muslera; Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt; Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı; Morutan, Cicaldau, Kerem; Halil