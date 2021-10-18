GALATASARAY HABERİ: Volkan Demirel'den flaş Fernando Muslera sözleri! "Rica ediyorum" (GS spor haberi)

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sezon başında yediği hatalı goller sonrasında eleştiri oklarının hedefi haline gelen Muslera galibiyette önemli rol oyandı.
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sezon başında yediği hatalı goller sonrasında eleştiri oklarının hedefi haline gelen Muslera galibiyette önemli rol oyandı.
Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, beIN Sports'ta kurtarışlarıyla 3 puana katkı sağlayan Muslera ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.
Muslera'nın sarı kırmızılı camia için büyük bir değer olduğunu kaydeden Demirel, "Muslera, Galatasaray için bir değerdir. Bu takımın kaptanıdır. Galatasaray, Konyaspor karşısında Muslera sayesinde üç puanı aldı. Galatasaray taraftarından rica ediyorum. Muslera'nın kıymetini bilin. Bazı eleştiriler oldu ama Konya karşısında o olmasa sonuç farklı olurdu." diye konuştu.