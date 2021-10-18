GALATASARAY HABERİ: Volkan Demirel'den flaş Fernando Muslera sözleri! "Rica ediyorum" (GS spor haberi)

Muslera'nın sarı kırmızılı camia için büyük bir değer olduğunu kaydeden Demirel, "Muslera, Galatasaray için bir değerdir. Bu takımın kaptanıdır. Galatasaray, Konyaspor karşısında Muslera sayesinde üç puanı aldı. Galatasaray taraftarından rica ediyorum. Muslera'nın kıymetini bilin. Bazı eleştiriler oldu ama Konya karşısında o olmasa sonuç farklı olurdu." diye konuştu.