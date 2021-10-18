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GALATASARAY HABERİ: Volkan Demirel'den flaş Fernando Muslera sözleri! "Rica ediyorum" (GS spor haberi)

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin eski eldiveni Volkan Demirel, flaş ifadeler kullandı. Sarı kırmızılı kaleci Fernando Muslera ile ilgili konuşan Demirel, "Galatasaray taraftarından rica ediyorum. Muslera'nın kıymetini bilin." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi 08:54 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi 08:55
GALATASARAY HABERİ: Volkan Demirel'den flaş Fernando Muslera sözleri! "Rica ediyorum" (GS spor haberi)

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sezon başında yediği hatalı goller sonrasında eleştiri oklarının hedefi haline gelen Muslera galibiyette önemli rol oyandı.

GALATASARAY HABERİ: Volkan Demirel'den flaş Fernando Muslera sözleri! "Rica ediyorum" (GS spor haberi)

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, beIN Sports'ta kurtarışlarıyla 3 puana katkı sağlayan Muslera ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

GALATASARAY HABERİ: Volkan Demirel'den flaş Fernando Muslera sözleri! "Rica ediyorum" (GS spor haberi)

Muslera'nın sarı kırmızılı camia için büyük bir değer olduğunu kaydeden Demirel, "Muslera, Galatasaray için bir değerdir. Bu takımın kaptanıdır. Galatasaray, Konyaspor karşısında Muslera sayesinde üç puanı aldı. Galatasaray taraftarından rica ediyorum. Muslera'nın kıymetini bilin. Bazı eleştiriler oldu ama Konya karşısında o olmasa sonuç farklı olurdu." diye konuştu.

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