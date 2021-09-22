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Kayserispor - Galatasaray maçı CANLI | Kayseri - GS maçı izle | Galatasaray maçı canlı skor

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında, zorlu Kayserispor deplasmanında. Sarı kırmızılılar, son olarak oynadığı Alanyaspor müsabakasından mağlubiyetle ayrılmıştı. Galatasaray, Kayserispor maçı ile beraber çıkışa geçmek istiyor. Kayserispor ise evinde Galatasaray'dan puan veya puanlar alma peşinde. Kayserispor - Galatasaray maçının canlı skorunu ve anlatımını, mücadelenin önemli gelişmelerini haberimizde bulabilirsiniz. | Gs maçı canlı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 20:42
Kayserispor - Galatasaray maçı CANLI | Kayseri - GS maçı izle | Galatasaray maçı canlı skor

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Teknik Direktör Fatih Terim, Kayserispor maçında rotasyona gitti. Öte yandan Cimbom'un forvet hattında son dönemlerde yedek kulübesine çekilen Mostafa Mohamed yer alıyor. Bununla beraber yeni transfer Assunçao, ilk kez 11'de yer alıyor Kayserispor - Galatasaray maçının canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...



KAYSERİSPOR - GALATASARAY 11'LERİ:
KAYSERİSPOR - Lung, Carole, Kolovetsios, Hosseini, Onur, İbrahim, Attamah, Mensah, Emrah, Cardoso, Thiam
GALATASARAY - Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Gustavo, Oğulcan, Emre Kılınç, Feghouli, Mostafa

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Galatasaray maçı 22 Eylül Çarşamba günü saat 20:00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan kritik mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Ali Saygın Ögel yapıyor. Maçın 4.Hakemi ise Kadir Sağlam oldu.

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