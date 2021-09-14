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"Bir an önce toparlanın"

Fatih Terim'den yedeklere mesaj.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 06:50
"Bir an önce toparlanın"

Fatih Terim 2-0'dan 2-2 bitirilen Trabzonspor maçından sonra bazı oyuncularına mesaj gönderdi. Tecrübeli teknik adam; "Bir numaralar ne kadar önemliyse iki numaralar da o kadar önemli ama bazı arkadaşlarımız daha çabuk forma girmeliler" dedi. Terim'in gönderme yaptığı isimlerin Yedlin, Taylan, Babel, Mohamed ve Diagne olduğu öğrenildi. Terim'in özellikle Bordeuax'ya transferi son anda yatan Mısırlı oyuncuyla bir görüşme yaptığı, "Fransa ya da Premier Lig'de oynamak istiyorsan, kendini toparlamalısın" dediği öğrenildi.

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