Son dakika: Galatasaray Olimpiu Morutan transferini resmen açıkladı!

Galatasaray Olimpiu Morutan transferini KAP'a bildirdi.

İşte o açıklama;

"25.04.1999 doğum tarihli Profesyonel Futbolcu Olimpiu Vasile Morutan'ın transferi konusunda FCSB ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski Kulübüne 3.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Transfer bedeli ödemesi üç yıla yayılmış bir ödeme planı doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNE GELDİM"

Galatasaray'ın yeni transferi Morutan, transferine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu sıcak karşılama beni çok mutlu etti. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Galatasaray'ın geçmişini, tarihini ve hangi büyük oyuncuların burada oynadığını çok yakından biliyorum. Taraftarımıza da söz veriyorum en yüksek seviyede mücadele edip, elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım. Galatasaray taraftarını yakından tanıyorum ve biliyorum. 50.000 ateşli taraftar önünde oynamak için de sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.







