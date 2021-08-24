Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Fatih Terim Morutan'ı açıklamıştı! İşte maliyeti...

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim Morutan'ı açıklamıştı! İşte maliyeti...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'e Giresunspor ve Hatayspor galibiyeti ile başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak kadrosuna Nelsson'u katan sarı-kırmızılılarda gündem Morutan transferi... İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray'ın Morutan transferi için ödeyeceği rakamı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 14:41
Son dakika transfer haberi: Fatih Terim Morutan'ı açıklamıştı! İşte maliyeti...

Geçtiğimiz sezonu averaj farkıyla 2. sırada bitiren Galatasaray, transfer dönemine bomba gibi girdi ve 8 futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim Morutan'ı açıklamıştı! İşte maliyeti...

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 2. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Cimbom, 1-0 geriye düştüğü mücadelede sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim Morutan'ı açıklamıştı! İşte maliyeti...

8 TRANSFER YAPTI

Yaz transfer dönemine damga vuran Galatasaray şu ana kadar 8 futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Sarı Kırmızılılar, Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey, Patrick van Aanholt, Alexandru Cicaldau, Berkan Kutlu ve Victor Nelsson'u transfer etti.

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim Morutan'ı açıklamıştı! İşte maliyeti...

20 MİLYON EURO HARCADI

Şu ana kadar transferde 20 milyon Euro harcama yapan Galatasaray'ın bir sonraki hamlesini herkes merak ederken yıldız futbolcunun kulübüyle resmi görüşmelerin yeniden başladığı aktarıldı.

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim Morutan'ı açıklamıştı! İşte maliyeti...

GÜNDEM MORUTAN

Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Cimbom'da gündem Morutan...

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim Morutan'ı açıklamıştı! İşte maliyeti...

TERİM'DEN MORUTAN AÇIKLAMASI GELDİ

Tecrübeli teknik adam, Hatayspor maçının ardından Rumen yıldız Morutan ile ilgili açıklama yaptı. Terim, "Galatasaraylılar merak etmesin. Morutan ve diğerleri, Galatasaray'ın ileriye dönük planlarında yetenekli oyuncular var.

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim Morutan'ı açıklamıştı! İşte maliyeti...

Morutan'ı beğendiğimi daha evvel ifade etmiştim, Steaua Bükreş başkanı da gerekli şekilde açıklamalar yapıyor. Başkanımız, yönetimimiz, biz devam ediyoruz. Hiç beklemeden kendilerine ilk ağızdan haberi veririz. Morutan için yapılan görüşmelerde 15 milyon avrolardan nerelere geldik, çok da küçük bir nüans kaldı. Galatasaraylılar biraz daha beklesin." ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim Morutan'ı açıklamıştı! İşte maliyeti...

"ARTIK BİZİM OYUNCUMUZ DEĞİL"

FCSB Teknik Direktörü Edi Iordanescu de Morutan ile ilgili, "Önemli bir oyuncumuzu, Morutan'ı kaybettik artık bizim oyuncumuz değil." dedi.

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim Morutan'ı açıklamıştı! İşte maliyeti...

MALİYETİ 6.5 MİLYON EURO

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray'ın Morutan transferiyle ilgili detayları duyurdu. Schira'nın iddiasına göre sarı-kırmızılılar Rumen ekibine 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim Morutan'ı açıklamıştı! İşte maliyeti...

Schira ayrıca, Galatasaray'ın bir sonraki satıştan FCSB'ye yüzde 20 pay vereceğini iddia etti.

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