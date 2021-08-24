Son dakika transfer haberi: Fatih Terim Morutan'ı açıklamıştı! İşte maliyeti...

Geçtiğimiz sezonu averaj farkıyla 2. sırada bitiren Galatasaray, transfer dönemine bomba gibi girdi ve 8 futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
Geçtiğimiz sezonu averaj farkıyla 2. sırada bitiren Galatasaray, transfer dönemine bomba gibi girdi ve 8 futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 2. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Cimbom, 1-0 geriye düştüğü mücadelede sahadan 2-1 galip ayrıldı.
8 TRANSFER YAPTI
Yaz transfer dönemine damga vuran Galatasaray şu ana kadar 8 futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Sarı Kırmızılılar, Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey, Patrick van Aanholt, Alexandru Cicaldau, Berkan Kutlu ve Victor Nelsson'u transfer etti.
20 MİLYON EURO HARCADI
Şu ana kadar transferde 20 milyon Euro harcama yapan Galatasaray'ın bir sonraki hamlesini herkes merak ederken yıldız futbolcunun kulübüyle resmi görüşmelerin yeniden başladığı aktarıldı.
GÜNDEM MORUTAN
Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Cimbom'da gündem Morutan...
TERİM'DEN MORUTAN AÇIKLAMASI GELDİ
Tecrübeli teknik adam, Hatayspor maçının ardından Rumen yıldız Morutan ile ilgili açıklama yaptı. Terim, "Galatasaraylılar merak etmesin. Morutan ve diğerleri, Galatasaray'ın ileriye dönük planlarında yetenekli oyuncular var.
Morutan'ı beğendiğimi daha evvel ifade etmiştim, Steaua Bükreş başkanı da gerekli şekilde açıklamalar yapıyor. Başkanımız, yönetimimiz, biz devam ediyoruz. Hiç beklemeden kendilerine ilk ağızdan haberi veririz. Morutan için yapılan görüşmelerde 15 milyon avrolardan nerelere geldik, çok da küçük bir nüans kaldı. Galatasaraylılar biraz daha beklesin." ifadelerini kullandı.
"ARTIK BİZİM OYUNCUMUZ DEĞİL"
FCSB Teknik Direktörü Edi Iordanescu de Morutan ile ilgili, "Önemli bir oyuncumuzu, Morutan'ı kaybettik artık bizim oyuncumuz değil." dedi.
MALİYETİ 6.5 MİLYON EURO
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray'ın Morutan transferiyle ilgili detayları duyurdu. Schira'nın iddiasına göre sarı-kırmızılılar Rumen ekibine 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Schira ayrıca, Galatasaray'ın bir sonraki satıştan FCSB'ye yüzde 20 pay vereceğini iddia etti.