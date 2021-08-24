Son dakika transfer haberi: Fatih Terim Morutan'ı açıklamıştı! İşte maliyeti...

Morutan'ı beğendiğimi daha evvel ifade etmiştim, Steaua Bükreş başkanı da gerekli şekilde açıklamalar yapıyor. Başkanımız, yönetimimiz, biz devam ediyoruz. Hiç beklemeden kendilerine ilk ağızdan haberi veririz. Morutan için yapılan görüşmelerde 15 milyon avrolardan nerelere geldik, çok da küçük bir nüans kaldı. Galatasaraylılar biraz daha beklesin." ifadelerini kullandı.