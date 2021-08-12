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Galatasaray'ın sürpriz transfer harekatını yazdılar! "Fatih Terim Seri'yi geri istiyor"

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, gelecek sezona iddialı ve genç bir kadro ile girmek için çalışmalarını sürdürürken, İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. Buna göre Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski yıldızı Michael Seri'yi yeniden transfer etmek istiyor. Öte yandan Galatasaray'ın Seri transferinde bir rakibi var. İşte detaylar... | DIŞ HABERLER

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 12:39 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 12:43
Galatasaray'ın sürpriz transfer harekatını yazdılar! "Fatih Terim Seri'yi geri istiyor"

2021-22 sezonu öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gündeme flaş bir isim geldi. İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Aslan, eski yıldızlarından Michael Seri'yi istiyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Seri'yi transfer etmek için yoğun mesai harcıyor. Şu anda Galatasaray ile Fulham yönetiminin, daha önce yaşanan problemlerden dolayı iyi olmadığı belirtilirken, yıldız ismin Fulham'dan ayrılacağı konuşuluyor.

NAPOLI DE DEVREDE
Öte yandan Galatasaray ile beraber Napoli'nin de Michael Seri'yi istediği ve Seri'nin sezon sonunda Fulham ile sözleşmesinin sona ermesinden dolayı tansferin 2-3 milyon euro bandında bitebileceği kaydedildi.

Seri, son olarak Fransız ekibi Bordeaux'ta kiralık forma giymişti.

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