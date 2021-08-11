Galatasaray savunmada gözünü Fas'a dikti! Achraf Dari transferinde dev yarış

Gelecek sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray'da transfer rotası savunmaya döndü. Teknik direktör Fatih Terim'in scoutları, Türkiye'den ve dünyaden genç yetenekleri araştırırken, gündeme sürpriz bir isim geldi.

Al Akhbar gazetesinin aktardığı bilgilere göre Cimbom, şu anda Wydad Casablanca'da forma giyen 22 yaşıdaki stoper Achraf Dari'ye talip oldu.

FRANSA'DAN TEKLİF GİTTİ

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Dari için ilk resmi teklif Fransa'nın Nimes takımından gitti. Öte yandan oyuncuyu Montpellier, Strasbourg ve Metz ile beraber Al Ahly de istiyor.

ÇOK YÖNLÜ SAVUNMACI

Achraf Dari, sağ ve sol stoper mevkii ile beraber tercih edilmesi halinde sağ bekte ve ön liberoda da forma giyebiliyor.