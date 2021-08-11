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Galatasaray savunmada gözünü Fas'a dikti! Achraf Dari transferinde dev yarış

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Teknik Direktör Fatih Terim'in talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray, stoper mevkine yapılacak transferler için kolları sıvadı. Fas basınının iddiasına göre Cimbom'un bu kez hedefi, Wydad Casablanca'da forma giyen 22 yaşındaki stoper Achraf Dari oldu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 18:19
Galatasaray savunmada gözünü Fas'a dikti! Achraf Dari transferinde dev yarış

Gelecek sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray'da transfer rotası savunmaya döndü. Teknik direktör Fatih Terim'in scoutları, Türkiye'den ve dünyaden genç yetenekleri araştırırken, gündeme sürpriz bir isim geldi.

Al Akhbar gazetesinin aktardığı bilgilere göre Cimbom, şu anda Wydad Casablanca'da forma giyen 22 yaşıdaki stoper Achraf Dari'ye talip oldu.

FRANSA'DAN TEKLİF GİTTİ
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Dari için ilk resmi teklif Fransa'nın Nimes takımından gitti. Öte yandan oyuncuyu Montpellier, Strasbourg ve Metz ile beraber Al Ahly de istiyor.

ÇOK YÖNLÜ SAVUNMACI
Achraf Dari, sağ ve sol stoper mevkii ile beraber tercih edilmesi halinde sağ bekte ve ön liberoda da forma giyebiliyor.

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