Galatasaray, Victor Nelsson transferini resmen açıkladı. Sarı kırmızılılar KAP'a yaptığı bildiride, oyuncu için 7 milyon euro bonservis ödeneceğini duyurdu.







İşte o açıklama;

"14.10.1998 doğum tarihli Danimarka uyruklu profesyonel futbolcu Victor Enok Nelsson'un transferi konusunda FC København ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne beş yıl içinde 7.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedeli 25.000.000 Euro olarak belirlenmiştir.

Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"FANTASTİK BİR TAKIMA GELDİM"

Nelsson, Galatasaray resmi televizyonuna yaptığı açıklamada fantikstik bir takıma geldiğini ifade ederken, şu sözleri kullandı;

"Gerçekten çok iyi bir duygu. Fantastik bir takıma geldim, fantastik taraftarları ve statları var. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Galatasaray'ın, geldiğim yer olan Kopenhag'ın stadında 2000 yılında yaşadığı hikayeyi biliyorum. Değerli bir hikaye bu. Daha önce de söylediğim gibi burada olmaktan dolayı çok mutluyum."

"Fatih Terim hocamızla çalışacak olmaktan ve yeni takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Tabii ki bu fantastik statta taraftarımızla birlikte olmak için sabırsızlanıyorum. Daha önce YouTube'da bazı videoları seyrettim. Beni neyin beklediğini biliyorum."



