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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan flaş stoper hamlesi! Erik Sviatchenko...

Son dakika transfer haberi... Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen Galatasaray, gözünü stoper transferine çevirdi. Luyindama ve Marcao'yu zorlayacak kaliteli bir savunma oyuncusu bakan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Danimarka'da buldu. Galatasaray'ın Midtjylland takımında forma giyen Erik Sviatchenko'yu gündemine aldığı öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 11:40
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan flaş stoper hamlesi! Erik Sviatchenko...

Galatasaray transferde yönünü Danimarka'ya çevirdi. Marcao ve Luyindama ile rekabete girecek yabancı bir stoper arayan Galatasaray için Danimarka'dan flaş bir transfer iddiası geldi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan flaş stoper hamlesi! Erik Sviatchenko...

Stoper hattını yabancı bir oyuncu ile takviye etmeyi planlayan Galatasaray'ın Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen Erik Sviatchenko'yu transfer etmek istediği öne sürüldü.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan flaş stoper hamlesi! Erik Sviatchenko...

DANİMARKA BASINI YAZDI
Takvim'in Danimarka basınına dayandırdığı habere göre; sarı-kırmızılıların 29 yaşındaki stoper için devrede olduğu aktarıldı. 29 yaşında ve 1.85 boyunda olan Danimarkalı stoperin güncel piyasa değeri 2 milyon Euro ve oyuncunun kulübü Midtjylland ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan flaş stoper hamlesi! Erik Sviatchenko...

Adı Galatasaray ile anılan Sviatchenko kariyerinde Glasgow'da da forma giydi. Midtjylland'ın kaptanlığını yapan 29 yaşındaki stopper 5 kez de Danimarka Milli takımı'nda görev yaptı.

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