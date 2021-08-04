Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan flaş stoper hamlesi! Erik Sviatchenko...

Galatasaray transferde yönünü Danimarka 'ya çevirdi. Marcao ve Luyindama ile rekabete girecek yabancı bir stoper arayan Galatasaray için Danimarka'dan flaş bir transfer iddiası geldi.

DANİMARKA BASINI YAZDI

Takvim'in Danimarka basınına dayandırdığı habere göre; sarı-kırmızılıların 29 yaşındaki stoper için devrede olduğu aktarıldı. 29 yaşında ve 1.85 boyunda olan Danimarkalı stoperin güncel piyasa değeri 2 milyon Euro ve oyuncunun kulübü Midtjylland ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.