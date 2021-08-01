Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Berkan Kutlu'nun transferinde senet krizi!

Galatasaray 'da Berkan Kutlu transferinde son anda kriz yaşandığı ortaya çıktı. Sarı-kırmızlılarda Başkan Burak Elmas ve bir yönetici krizi önledi.

SIKINTI GİDERİLDİ

Milliyet'in haberine göre; Alanyaspor, Berkan Kutlu'nun bonservisi için Galatasaray'dan 25 milyon liralık iki senet istedi. Güney ekibi, başkan ile bir yöneticinin kefaleti şartını da koydu. Bunun üzerine Elmas ile Epözdemir şahsi kefaletini verdi, transferdeki sıkıntıyı giderdi.