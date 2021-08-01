Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Berkan Kutlu'nun transferinde senet krizi!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Berkan Kutlu'nun transferinde senet krizi!

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray, transfer temaslarına da devam ediyor. Birçok yeni isimle kadrosunu güçlendiren Sarı-Kırmızılılar son olarak Alanyaspor'dan Berkan Kutlu'yu renklerine bağlamış, oyuncu geçtiğimiz günlerde ilk idmanına çıkmıştı. Galatasaray'ın 5 yıllığına kadrosuna kattığı 23 yaşındaki oyuncunun transferinde ilginç detaylar ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 09:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Berkan Kutlu'nun transferinde senet krizi!

Galatasaray'da Berkan Kutlu transferinde son anda kriz yaşandığı ortaya çıktı. Sarı-kırmızlılarda Başkan Burak Elmas ve bir yönetici krizi önledi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Berkan Kutlu'nun transferinde senet krizi!

SIKINTI GİDERİLDİ
Milliyet'in haberine göre; Alanyaspor, Berkan Kutlu'nun bonservisi için Galatasaray'dan 25 milyon liralık iki senet istedi. Güney ekibi, başkan ile bir yöneticinin kefaleti şartını da koydu. Bunun üzerine Elmas ile Epözdemir şahsi kefaletini verdi, transferdeki sıkıntıyı giderdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Berkan Kutlu'nun transferinde senet krizi!

SON DAKİKA KRİZİ
Galatasaray'da Berkan Kutlu transferinde, son dakikada senet krizi yaşandığı ortaya çıktı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Berkan Kutlu'nun transferinde senet krizi!

2 SENET İSTENDİ
Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun, son gün, bonservis bedelinin 25 milyon kiralık kısmı için 2 senet istediği öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Berkan Kutlu'nun transferinde senet krizi!

ŞAHSİ KEFALET İSTENDİ
Genel Kurulu'nun yapıldığı gün Ankara'da gerçekleşen zirvede, Çavuşoğlu'nun, Başkan Burak Elmas ve yönetimden bir ismin şahsi kefaletini istediği belirlendi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Berkan Kutlu'nun transferinde senet krizi!

KEFİL OLDULAR
Son dakika gelen bu talep sonrası görüşmelerin tıkandığı bildirildi. Daha sonra krizi çözmek isteyen Galatasaray Başkanı Elmas ve başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in, 25 milyon liralık senede kefil olarak problemi giderdiği ortaya çıktı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Berkan Kutlu'nun transferinde senet krizi!

25 MİLYON TL'LİK İMZA
Her iki isim 25 milyon TL'lik borcun altına imza attıkları ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Berkan Kutlu'nun transferinde senet krizi!

LİSTEYE DAHİL EDİLDİ
3 yerli oynatma zorunluluğundan dolayı Berkan'ın yeni sezon planlamasında çok önemli bir görevi bulunurken, lisansı çıkarılan Berkan da UEFA'ya bildirilen listeye dahil edildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Berkan Kutlu'nun transferinde senet krizi!

İZİN BİTTİ MESAİ BAŞLADI
UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön elemesinde İskoçya'nın St. Johnstone ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla devam etti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Berkan Kutlu'nun transferinde senet krizi!

Bir günlük iznin ardından çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı ekip, taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Antrenmana yeni transfer Berkan Kutlu'da katıldı.

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