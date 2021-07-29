Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan bir bomba daha! Olimpiu Morutan'ın menajeri İstanbul'a geliyor (GS spor haberi)

Terim, " Olimpiu Morutan 'ı beğeniyorum. Açıklamalarını da izledim, paramız olmadığını biliyor herhalde. Makul bir fiyata olabilir. Zevk verecek oyunculardan birisi. Abileri daha önce burada o zevki verdi. Top ayağındayken herkes beğenir" yorumunu yapmıştı.

BECALI DUVARI



Sarı-kırmızılı takımın, Morutan'a ilgisinin artması Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali'yi coşturdu. "Ülke futbolu için oyuncu satmayı düşünmüyorum" diyen Becali çark etti ve "10 milyon euro verirlerse transfer gerçekleşir" diye konuştu. Galatasaray ve oyuncu istiyor ancak Becali'yi aşmak çok da kolay olmayacak gibi görünüyor.