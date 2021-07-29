Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan bir bomba daha! Olimpiu Morutan'ın menajeri İstanbul'a geliyor (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan bir bomba daha! Olimpiu Morutan'ın menajeri İstanbul'a geliyor (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... Transfer bombaları üst üste patlatan sarı kırmızılılar, bir transferi daha bitirmeye çok yakın. Teknik direktör Fatih Terim’in, “Çok beğeniyorum” dediği Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ın menajeri, sosyal medyadan İstanbul uçak biletini paylaştı. Bu akşam gelecek olan menajer Florin Vulturar, Galatasaray yönetimiyle masaya oturup, mali şartları görüşecek. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan bir bomba daha! Olimpiu Morutan'ın menajeri İstanbul'a geliyor (GS spor haberi)

Şampıyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV'ye 5-1 yenildikten sonra transferde atağa kalkan ve Cicaldau, Sacha Boey ve Van Aanholt'u kadrosuna katan Galatasaray, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan bir bomba daha! Olimpiu Morutan'ın menajeri İstanbul'a geliyor (GS spor haberi)

Sarı-kırmızılılar, bir süre önce gündemine Olimpiu Morutan'ı almıştı. Rumen futbolcuyla ilgili yaşanan son dakika gelişmesi ise sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. FCSB forması giyen 22 yaşındaki 10 numaranın menajeri Florin Vulturar, sosyal medya hesabından İstanbul'a geliş biletini paylaştı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan bir bomba daha! Olimpiu Morutan'ın menajeri İstanbul'a geliyor (GS spor haberi)

MAKUL BİR FİYATA OLABİLİR

Vulturar bir sorun çıkmazsa bugün 23:40'ta İstanbul'da olacak ve yarın da Galatasaray yönetimiyle masaya oturacak, mali şartları görüşecek. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısında Morutan'la ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan bir bomba daha! Olimpiu Morutan'ın menajeri İstanbul'a geliyor (GS spor haberi)

Terim, "Olimpiu Morutan'ı beğeniyorum. Açıklamalarını da izledim, paramız olmadığını biliyor herhalde. Makul bir fiyata olabilir. Zevk verecek oyunculardan birisi. Abileri daha önce burada o zevki verdi. Top ayağındayken herkes beğenir" yorumunu yapmıştı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan bir bomba daha! Olimpiu Morutan'ın menajeri İstanbul'a geliyor (GS spor haberi)

BECALI DUVARI

Sarı-kırmızılı takımın, Morutan'a ilgisinin artması Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali'yi coşturdu. "Ülke futbolu için oyuncu satmayı düşünmüyorum" diyen Becali çark etti ve "10 milyon euro verirlerse transfer gerçekleşir" diye konuştu. Galatasaray ve oyuncu istiyor ancak Becali'yi aşmak çok da kolay olmayacak gibi görünüyor.

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