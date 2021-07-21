Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Michael Cuisance, Bouna Sarr, Aleix Vidal... | Gs haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Michael Cuisance, Bouna Sarr, Aleix Vidal... | Gs haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da, Fatih Terim ve scout ekibi transferler için ince eleyip sık dokuyor. Burak Elmas ve ekibi hazırlanan listedeki yıldızları kadroya katmak için harekete geçti. Listeye Michael Cuisance, Bouna Sarr, Aleix Vidal gibi isimler de eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler ve detayları... (GS haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 11:02
Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Michael Cuisance, Bouna Sarr, Aleix Vidal... | Gs haberleri

19 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas, ilk iş olarak sözleşmesi sona eren Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Ardından transfer için kolları sıvayan Elmas ve yönetimi Barış Alper Yılmaz'ı Galatasaray'a kattı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Michael Cuisance, Bouna Sarr, Aleix Vidal... | Gs haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Michael Cuisance, Bouna Sarr, Aleix Vidal... | Gs haberleri

BERKAN KUTLU

Aytemiz Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu, Galatasaray yolunda. Genç futbolcu için pazarlıklarda sona gelindi. Galatasaray, Son pürüzler giderilmeye çalışılıyor. Yakın süre içerisinde Berkan'ın açıklanması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Michael Cuisance, Bouna Sarr, Aleix Vidal... | Gs haberleri

STRYGER LARSEN

Fatih Terim'in Yedlin'in performansından memnun olmaması sonrası listesinde yer alan Stryger Larsen için Udinese ile temasa geçildi. Larsen'e 3.5 milyon euro teklif edildi. Pazarlıklar sürüyor. Fatih Terim'in transferde önceliği Larsen'i almak.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Michael Cuisance, Bouna Sarr, Aleix Vidal... | Gs haberleri

ALEIX VIDAL

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sağ ve sol bek arayışları devam ederken, Aleix Vidal ismi gündeme geldi. Fenerbahçe'nin de listesinde yer alan Aleix Vidal için yönetim temasa geçecek.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Michael Cuisance, Bouna Sarr, Aleix Vidal... | Gs haberleri

BOUNA SARR

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, Sassuolo forması giyen milli yıldız Mert Müldür ile ilgileniyor. Bu transferin gerçekleşmesi ile Galatasaray, Bouna Sarr için görüşmelere başlayacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Michael Cuisance, Bouna Sarr, Aleix Vidal... | Gs haberleri

MICHAEL CUISANCE

Bayern Münih'in 21 yaşındaki orta sahası Michael Cuisance için Galatasaray'ın ilgisi devam ediyor. Genç ve dinamik bir takım kurmak isteyen Galatasaray, Fransız orta sahayı kiralamak istiyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Michael Cuisance, Bouna Sarr, Aleix Vidal... | Gs haberleri

LAYVIN KURZAWA

Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Paris Saint Germain forması giyen Layvin Kurzawa'ya ilgisini sürdürüyor. Başkan Burak Elmas yaptığı açıklama ile görüşmeleri doğrulamıştı. Kulüple anlaşan Aslan, oyuncu ile temasları sürdürüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Michael Cuisance, Bouna Sarr, Aleix Vidal... | Gs haberleri

NICOLAE STANCIU

10 Numara için ilk aday olan Romanya Milli Takımı ve Slavia Prag'ın yıldızı Nicolae Stanciu için yapılan teklif, kulübünün istediğinden biraz daha az kaldı. Yıldız isim için görüşmeler sürüyor.

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