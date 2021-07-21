Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Michael Cuisance, Bouna Sarr, Aleix Vidal... | Gs haberleri

MICHAEL CUISANCE Bayern Münih'in 21 yaşındaki orta sahası Michael Cuisance için Galatasaray'ın ilgisi devam ediyor. Genç ve dinamik bir takım kurmak isteyen Galatasaray, Fransız orta sahayı kiralamak istiyor.

LAYVIN KURZAWA Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Paris Saint Germain forması giyen Layvin Kurzawa'ya ilgisini sürdürüyor. Başkan Burak Elmas yaptığı açıklama ile görüşmeleri doğrulamıştı. Kulüple anlaşan Aslan, oyuncu ile temasları sürdürüyor.