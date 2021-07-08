Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal Galatasaray'a göz kırptı!

Ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş arasında Rachid Ghezzal derbisi oynanıyor. Geçen sezon 8 gol ve 18 asistlik performansı ile Kara Kartal'ın şampiyonluğunda başrol oynayan 29 yaşındaki sağ kanadın babası Mohamed Ghezzal, birkaç gün önce "Oğlum yüzde 100 Beşiktaş'ta devam edecek. Galatasaray da bize teklif yaptı ama geri çevirdik" demişti.

Ghezzal dün sosyal medya hesabından babasının sözleri için 'yanlış' diyerek kafa karıştırdı. Ancak her zaman "Önceliğim Beşiktaş" diyen futbolcunun, kulübü Leicester ve kendisi ile henüz anlaşmayan yönetime mesaj vermek için bu yola başvurduğu belirtiliyor. Siyah beyazlıların kısa sürede bu işi bitirmesi bekleniyor.