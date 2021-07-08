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Galatasaray'da 2. Lemina dönemi başlıyor! Transfer için ilk görüşme...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, gelecek sezon orta saha bölgesini güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, gündemine eski yıldızı Mario Lemina'yı aldı. Galatasaraylı yetkililer, Mario Lemina'nın transferi için oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı ve durumunu sordu. İşte detaylar... | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Galatasaray'da 2. Lemina dönemi başlıyor! Transfer için ilk görüşme...

Galatasaray transferde ayağını yorganına göre uzatmanın peşinde... Yeni Başkan Burak Elmas, FFP yasağı üzerinden kalkmasına rağmen kendisini zor durumda bırakacak bir hamle yapmak istemiyor. Bu yüzden de ince elenip sık dokunurken sarı-kırmızılı ekipten istemeyerek ayrılan Mario Lemina yeniden listeye eklendi.

Galatasaray'da 2. Lemina dönemi başlıyor! Transfer için ilk görüşme...

Sarı-kırmızılılar sezonu Fulham'da tamamlayan Mario Lemina'nın menajerine durumunu sordu. Southampton'dan hangi şartlarda bonservisini alabileceğini ya da kiralık gelebileceğini öğrenmeye çalıştı.

Galatasaray'da 2. Lemina dönemi başlıyor! Transfer için ilk görüşme...

DÖNMEYİ ÇOK İSTİYOR

Ayrıca Lemina'nın dönerse ne kadar maaş isteyeceği hakkında da bilgi alındı. Lemina'nın menajeri şu anda Cagliari ile görüştüklerini söyledi. Ancak 27 yaşındaki futbolcunun, kendisine sürekli G.Saray'ı sorduğunu anlattı.

Galatasaray'da 2. Lemina dönemi başlıyor! Transfer için ilk görüşme...

Dönüş imkanı olursa yıldızın, sarı-kırmızılı formayı giymek için fedakarlık yapabileceğinden bahsetti. Galatasaray'ın, Lemina için teklif sunmadığı ama Southampton'a daha önce olduğu gibi 1 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi. Ayrıca oyuncuya da yıllık 2 milyon euro verilecek.

Galatasaray'da 2. Lemina dönemi başlıyor! Transfer için ilk görüşme...

HİKAYESİ YARIM KALDI

Geçen sezon kiralık anlaşması biten Mario Lemina uzun süre Galatasaray'dan çağrı beklemişti. Hatta tatil için Bodrum'a giden futbolcu, "Bu hikaye burada bitmedi. İyi gün de olsa, kötü gün de olsa, bu takımın formasını bir kez bile giyebildiğim için onurlu ve gururluyum" mesajını yazmıştı.

Galatasaray'da 2. Lemina dönemi başlıyor! Transfer için ilk görüşme...

30 MAÇTA OYNADI

Galatasaray'la 28 maça çıkan 1 gol atan Lemina geçen sezon Fulham'da 30 karşılaşmada oynadı. Orta sahadaki başarılı futbolunun yanı sıra 1 gol, 1 asistlik katkı yaptı.

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