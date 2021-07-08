Galatasaray'da 2. Lemina dönemi başlıyor! Transfer için ilk görüşme...

Galatasaray transferde ayağını yorganına göre uzatmanın peşinde... Yeni Başkan Burak Elmas, FFP yasağı üzerinden kalkmasına rağmen kendisini zor durumda bırakacak bir hamle yapmak istemiyor. Bu yüzden de ince elenip sık dokunurken sarı-kırmızılı ekipten istemeyerek ayrılan Mario Lemina yeniden listeye eklendi.
Sarı-kırmızılılar sezonu Fulham'da tamamlayan Mario Lemina'nın menajerine durumunu sordu. Southampton'dan hangi şartlarda bonservisini alabileceğini ya da kiralık gelebileceğini öğrenmeye çalıştı.
DÖNMEYİ ÇOK İSTİYOR
Ayrıca Lemina'nın dönerse ne kadar maaş isteyeceği hakkında da bilgi alındı. Lemina'nın menajeri şu anda Cagliari ile görüştüklerini söyledi. Ancak 27 yaşındaki futbolcunun, kendisine sürekli G.Saray'ı sorduğunu anlattı.