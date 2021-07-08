Galatasaray'da 2. Lemina dönemi başlıyor! Transfer için ilk görüşme...

Dönüş imkanı olursa yıldızın, sarı-kırmızılı formayı giymek için fedakarlık yapabileceğinden bahsetti. Galatasaray 'ın, Lemina için teklif sunmadığı ama Southampton 'a daha önce olduğu gibi 1 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi. Ayrıca oyuncuya da yıllık 2 milyon euro verilecek.

HİKAYESİ YARIM KALDI

Geçen sezon kiralık anlaşması biten Mario Lemina uzun süre Galatasaray'dan çağrı beklemişti. Hatta tatil için Bodrum'a giden futbolcu, "Bu hikaye burada bitmedi. İyi gün de olsa, kötü gün de olsa, bu takımın formasını bir kez bile giyebildiğim için onurlu ve gururluyum" mesajını yazmıştı.