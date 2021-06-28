Aslan ısınıyor

Galatasaray ilk hazırlık maçında Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş'i ağırladı. Maçın henüz başında Mostafa Mohamed'in sakatlanarak kenara gelmesi canları sıktı. İlk yarıda Babel ve Feghouli ile rakip kalede pozisyonlara giren Aslan 37'de öne geçti. Yeni transfer Aytaç Kara, frikikten golü buldu: 1-0.



SEKIDIKA ALDI



İkinci yarıya rakip hızlı başladı. Moldoveanu'nun ara pasında Alpaslan müdahale edemeyince araya giren Nemet, kalecinin üstünden topu ağlara yolladı: 1-1. 62'de Sekidika ceza sahasında yerde kalınca hakem penaltıyı verdi. Aytaç kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1. Cimbom ilk maçını kazandı.



AYTAÇ



Aytaç Kara, Taylan'ın bölgesinde forma giydi. Biri frikik, biri penaltıdan olmak üzere iki gol atarak maçın yıldızı oldu. Görev bölgesinde de oldukça güven verdi.



ALPASLAN



lk yarıda hatasız oynadı. Luyindama ile zaman zaman yer değiştirdi. Yenilen golde topu ıska geçmesi dışında beğenildi. Hava toplarında oldukça etkiliydi.



ALİ YAVUZ



9. dakikada sakatlanan Mostafa'nın yerine oyuna girdi. Sahada basmadık yer bırakmadı. Çabukluğu ile gol pozisyonlarına girdi ancak son vuruşlarda etkisizdi.



FEGHOULI



Geçen sezonun küskün ismi, maça kaptan başladı. Belhanda'nın mevkisinde pas dağıttı. Rakip ceza sahasına sık sık girerek tehlike yaratmaya çalıştı.



MOSTAFA KORKUTTU



Aslan'ın yıldız golcüsü Mostafa Mohamed 9. dakikada sakatlanıp çıktı. Dizini tutan Mısırlı futbolcu riske edilmedi. Durumuyla ilgili açıklama yapılmadı, bugün belli olacak.



Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci hazırlık maçını 3 Temmuz'da yapacak. Sarı-kırmızılılar, Yunan temsilcisi Aris'le saat 18.30'da karşılaşacak. Karşılaşma Florya Tesisleri'nde oynanacak.



21 Temmuz'da PSV ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'ın en az iki hazırlık maçı daha yapması bekleniyor. Rakipler önümüzdeki günlerde kulüp tarafından duyurulacak.