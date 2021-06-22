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Son dakika spor haberleri: 'da devir teslim töreni gerçekleştirildi! görevi 'den devraldı

Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda 'nün 38. başkanı seçilen ve yönetim kurulunun görevi devralma töreni gerçekleştirildi. Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen törende görevi 'den devralan Burak Elmas, "Verdiğiniz emek için size teşekkür ederiz. Sizin ve ekibinizin tecrübelerinden yararlanmak isteriz. Size sağlıklı bir ömür diliyorum" diye konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 21:27
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da devir teslim töreni gerçekleştirildi! Burak Elmas görevi Mustafa Cengiz'den devraldı

19 Haziran tarihinde yapılan Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda 'nün 38. başkanı seçilen ve yönetim kurulunun görevi devralma töreni, T.T. Stadyumu Yönetim Kurulu Toplantı Odası'nda gerçekleşti.

"TECRÜBELERİNİZDEN YARARLANMAK İSTERİZ"

Eski ve yeni yönetim kurulu üyelerinin bir araya geldiği törende Başkanı Burak Elmas, "Verdiğiniz emek için size teşekkür ederiz. Sizin ve ekibinizin tecrübelerinden yararlanmak isteriz. Size sağlıklı bir ömür diliyorum" diye konuştu.

Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı ise yeni yönetime her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, "Candan başarılar diliyorum. Hakikaten yapılacak çok iş var. Biz size her noktada yardımcı oluruz. Tek hayalimiz güzel neticeler almak" ifadelerini kullandı.
Devir teslim töreni, Burak Elmas ve Mustafa Cengiz'in hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

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