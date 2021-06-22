Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas mazbatasını aldı! İşte o anlar...

Son dakika spor haberi: 'da yeni başkan mazbatasını aldı! İşte o anlar...

Son dakika spor haberi: 'da büyük bir heyecana sahne olan Seçimli Olağan Genel Kurul'da kazanan sarı-kırmızılıların 38. başkanı oldu. Elmas ve kurulları, Basın Salonu'nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Burak Elmas, uzun ve zorlu bir sürece başlayacaklarını ve birlikte başaracaklarını ifade etti. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 11:00 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 11:35
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas mazbatasını aldı! İşte o anlar...

'da başkan ve yönetim kurulu mazbatalarını aldı. Sarı-kırmızılı kulübü 38. başkanı seçilen Elmas ve yönetim kurulu üyeleri, saat 11.00'de gerçekleştirecek törenle mazbatalarına kavuştu. Seçimde divan kurulu başkanlığını üstlenen , Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'a mazbatasını takdim etti. Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Burak Elmas, "Seçim bitti, artık kimse rakip değil. Birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

İşte o açıklamalar:
Burak Elmas: Bir sürü tebrik mesajı aldım. Hepsine tek tek geri dönmek istiyoruz. Bizi tebrik eden tüm Galatasaraylılara ve devlet büyüklerimize tek tek teşekkür ediyoruz.

Uzun ve zorlu bir süreç başlıyor. Pazar günü bu süreci nasıl yapacağımıza dair planlamalara başladık. Şimdi yukarı çıkıp göreve resmen başlayacağız.

Bizimle yarışan tüm adaylara ve ekiplerine teşekkür ediyorum. Seçim bitti, artık kimse rakip değil. Birlikte başaracağız.

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