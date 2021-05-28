Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın zor günleri! Toparlanmak için...

Son dakika spor haberi: 'ın zor günleri! Toparlanmak için...

Son dakika spor haberi... 'da sıkıntıların ardı arkası kesilmiyor. , 'nde zafere ulaştı ve sarı-kırmızılıların artık 'ne kalmak için 3 tur geçmesi gerekecek. Seçim nedeniyle önünü göremeyen Aslan'ın hazırlık kampı süresi kısaldı. İşte detaylar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın zor günleri! Toparlanmak için...

Manchester United'ı penaltılarla geçen , kupasına uzanınca 3. ön elemeye indi.
Sarı-kırmızılıların gruplarına kalması için artık 3 tur geçmesi gerekecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın zor günleri! Toparlanmak için...

ayrıca sezonu da erken açmak zorunda kalacak. Sarı-kırmızılı kulübün artık 19 Haziran'daki seçimden sonra toparlanmak için bir aylık süresi var.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın zor günleri! Toparlanmak için...

İlk maçını 20-21 Temmuz'da oynayacak olan Cimbom'u 2. eleme turunda üç takım bekliyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın zor günleri! Toparlanmak için...

VEDA EDEBİLİR
Celtic (İskoçya), PSV Eindhoven (Hollanda) ve Sparta Prag (Çekya) ekiplerinden biriyle eşleşecek. 'ni Manchester United kazansaydı, elemelere 3. turdan başlayacaktı ve ilk maçına 15 gün daha geç çıkacaktı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın zor günleri! Toparlanmak için...

Fatih Terim'in opsiyon maddesi kullanılmaması nedeniyle hocasız kalan ve transferde net adımlar atamayan Cimbom, kısa süre içinde toparlanamaz ve 2. ön eleme turunda elenirse 'ne de katılamayacak ve kupalara doğrudan veda edecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın zor günleri! Toparlanmak için...

MOHAMED DE YOK
'ne katılmak için 3 ön eleme oynayacak olan sarı-kırmızılılara bir kötü haber de Mısır'dan geldi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın zor günleri! Toparlanmak için...

Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek olan Mısır Olimpik Milli Takımı'na seçilen Mostafa Mohamed, 'ın 20-21 Temmuz'da oynayacağı ilk maçta forma giyemeyecek. Ayrıca Radamel Falcao'nun durumu da belirsiz.

SON DAKİKA