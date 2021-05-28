Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın zor günleri! Toparlanmak için...

VEDA EDEBİLİR

Celtic (İskoçya), PSV Eindhoven (Hollanda) ve Sparta Prag (Çekya) ekiplerinden biriyle eşleşecek. Avrupa Ligi'ni Manchester United kazansaydı, Galatasaray elemelere 3. turdan başlayacaktı ve ilk maçına 15 gün daha geç çıkacaktı.

Fatih Terim'in opsiyon maddesi kullanılmaması nedeniyle hocasız kalan ve transferde net adımlar atamayan Cimbom, kısa süre içinde toparlanamaz ve 2. ön eleme turunda elenirse Avrupa Ligi'ne de katılamayacak ve kupalara doğrudan veda edecek.