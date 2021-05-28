Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın zor günleri! Toparlanmak için...

Manchester United'ı penaltılarla geçen Villarreal, Avrupa Ligi kupasına uzanınca Galatasaray 3. ön elemeye indi.
Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması için artık 3 tur geçmesi gerekecek.
Manchester United'ı penaltılarla geçen Villarreal, Avrupa Ligi kupasına uzanınca Galatasaray 3. ön elemeye indi.
Galatasaray ayrıca sezonu da erken açmak zorunda kalacak. Sarı-kırmızılı kulübün artık 19 Haziran'daki seçimden sonra toparlanmak için bir aylık süresi var.
İlk maçını 20-21 Temmuz'da oynayacak olan Cimbom'u 2. eleme turunda üç takım bekliyor.