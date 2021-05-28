Herkesin aday olma hakkı var

Elmas, "Birleşmeden anladığım en iyi başkan, en iyi yönetim ve en iyi kurulları oluşturmaktır. Birleşmeden iktidar paylaşmayı anlayanlarla aynı düşünmüyorum. Galatasaray'ı aydınlık bir geleceğe taşımak için hazırlıklarımız tamam. Böyle bir şeye ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz. Herkesin aday olma hakkına saygı duymak lazım" dedi.

TARİHE GEÇECEK

Metin Öztürk, Burak Elmas, Işın Çelebi, Eşref Hamamcıoğlu, İbrahim Özdemir ve Yiğit Şardan seçimde yarışacak. Eğer son anda birleşme veya adaylıktan çekilme olmazsa 19 Haziran'da kulüp tarihinin en çok adaylı kongresi yapılacak. Daha önce sarı-kırmızılı kulüp en fazla 4 adayla seçime gitmişti.