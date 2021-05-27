Işın Çelebi’den ‘birleşme’ çağrısı

Galatasaray'ın bol adaylı kongrelerinden birisine doğru giderken Işın Çelebi'den altı aday çıkmasıyla ilgili açıklama geldi. Bu çekişmenin kulübe zarar verebileceğini ifade eden Çelebi, "Altı adaylı seçim kulüpte bölünmeye, kavgaya yol açar. Herkese birleşme çağrısı yapıyorum" dedi. Adaylarla görüşmeye hazır olduğunu belirten Çelebi, çıkacak sonuca göre seçime girip girmeyeceğini yeniden düşüneceğini ve ona göre listesini sunacağını ifade etti.



"Üzülerek belirtmem gerekir ki Galatasaray'da ateş ve güneş dönemine tekrar gelmiş bulunuyoruz. Galatasaray'ın huzuru ve iç barışı çok önemli" diyen Çelebi sözlerini şöyle sürdürdü: Mustafa Cengiz'in Fatih Terim'i hedef alan son basın toplantısını üzülerek izledim. Bölünmüşlüğün yansımasıydı o toplantı. Bu tehlikeyi görüyorum ve becerebilirsem bir akil aday altında toplanılmasını sağlayacağım. Tek yürek olmaya, camiada en çok ihtiyacımız olan şey...



1 HAZİRAN KRİTİK



19 Haziran'da seçim yapmaya hazırlanan Galatasaray'da gözler İçişleri Bakanlığı'nın yayımlayacağı yeni genelgede... Koronavirüs salgınıyla ilgili 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak tedbirlerin bu hafta sonunda açıklanması bekleniyor. Yeni genelge kapsamında, genel kurulların yapılmasına izin verilip verilmeyeceği, izin verilirse hangi şartlarda gerçekleştirilebileceği netleşecek.



DİVAN SEÇİMİ 18 HAZİRAN'DA



Galatasaray'ın genel kurulunun ardından Divan Kurulu Başkanlık seçiminin tarihi de belli oldu. Yapılan açıklamada, "Yeni dönem (2021- 2024) Divan Kurulu Başkanlık Seçimi, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 18 Haziran 2021 Cuma günü 10.00 -15.00 saatleri arasında Galatasaray Lisesi'nde yapılacaktır" denildi.



BAŞVURU TARİHİ YARIN DOLUYOR



Galatasaray'ın merakla beklenen kongresi bir erteleme daha gelmezse 19 Haziran'da gerçekleştirilecek. Bu nedenle kulisler iyiden iyiye ısınırken bugüne kadar Metin Öztürk, Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, Işın Çelebi ve İbrahim Özdemir adaylığını açıkladı. Yiğit Şardan'ın da hazırlık yaptığı belirtiliyor.



Adayların kongrede yarışabilmek için topladıkları 100 imzayla birlikte yönetim-sicil-disiplin-denetim kurullarını içeren 44 kişilik listelerini yarın mesai sonuna kadar Divan Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekiyor. Metin Öztürk, Divan'a yeniden başvurusunu yapmıştı. Şimdi gözler diğer başkan adaylarında...



STADYUMDA BULUŞALIM



G.Saray'da barış ve huzuru sağlamak amacıyla her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Işın Çelebi, başkan adaylarını buluşmaya da davet etti. Çelebi, "Kalbi sarı-kırmızı atan herkesi özveride bulunmaya davet ediyoruz. Başarıya ulaşmak için birlikte olmalıyız. Bu kapsamda tüm adaylara Perşembe günü (bugün) 14.00'de Türk Telekom Stadyumu müze girişi önünde buluşmayı öneriyorum" ifadesini kullandı.