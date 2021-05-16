Son dakika spor haberi: Spor yazarları Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi!

EN ÖNEMLİSİ; Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın olmasaydı, Galatasaray şampiyon olabilirdi. Bu sezon kapsamında yaşanan, hatırıma gelip de yukarıda saydığım etkenlere rağmen, Galatasaray'ın, atanı, tutanı, hocası ve yöneteni, daha iyi, daha doğru işlerini yapmış olsa, şampiyonluk gelirdi. Bakalım, sarı-kırmızılılarda, mevcut yönetim, teknik heyet ve futbolcu kadrosundan kaç isim yeni sezonu görecek? Alkışlar, başta Sergen Yalçın olmak üzere tüm Beşiktaşlılara...

LEVENT TÜZEMEN - GERÇEKLER DEVLER LİGİ Galatasaray için umutlar şampiyon olmaktı. Gerçekler Şampiyonlar Ligi'ne (Devler Ligi) gitmesini sağladı. Nefes nefese 3 maç izledik. Bir ekrandan öbür ekrana geçtik. Oyuncular hocalar, taraftarlar, heyecanlı ve stresliydi. Galatasaray, sezon boyunca hiç hesaba katmadığı genel gol averajının kurbanı oldu. Beşiktaş'ı 7-0'lık Hatayspor galibiyeti şampiyon yaptı.