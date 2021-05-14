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Galatasaray tam kapandı!

Konsantrasyonu üst düzeyde tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, maçına kilitlendi. 10 futbolcunun forması hazır, Terim son ismi düşünüyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Galatasaray tam kapandı!

'de final maçına yarın çıkacak Galatasaray, Florya'ya tam kapandı! Sarı-kırmızılılar, Denizlispor galibiyetinin ardından 1 gün izin kullandıktan sonra toplandı. Cimbom, şampiyonun belirleneceği son haftada konuk edeceği karşılaşmasına konsantre oldu. 'la puanı ve ikili averajı eşit olmasına rağmen genel averajda geride olan Aslan, bol gollü galibiyet için provalara başladı. , maçın hem taktik analizini yaptı hem de takımın psikolojik olarak havaya girmesini sağlıyor.

Galatasaray'da şampiyonluk düğümünü çözecek takım büyük ölçüde belli oldu. , , Donk, , ve ile Gedson bozulmayacak. Denizli'de iki gol atan de Yeni Malatya maçına ilk 11'de başlayacak. Kanatlarda ve 'nun da yeri garanti gözüküyor. Son formaya 4 futbolcu aday. , , ve Emre Akbaba'dan biri ilk 11'de yerini alacak. Fatih Terim'in, tecrübesinden ve hırsımdan dolayı son adam olarak 11'e Arda'yı dahil etmesi bekleniyor.

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