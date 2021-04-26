Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gözler genel kurulda! Fatih Terim başkan adayı mı olacak?

Galatasaray'da lig yarışının yanı sıra gözler 29 Mayıs'ta yapılması planlanan genel kurulda... Hali hazırda Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, Tuncer Hunca ve Metin Öztürk adaylıklarını açıkladı. İsmi adaylar arasında geçen Fatih Terim'den de Antalyaspor maçı sonunda dikkat çeken bir açıklama geldi.

Fatih Terim, "50 yıldır ailem, dostlarım ve Galatasaray'ımla kurduğum bir üçgende yaşıyorum. Bu noktada bildiğim tek bir şey varsa, o da hayatımın sonuna kadar bu üçgen içinde kalacağımdır. Yeri, zamanı ve pozisyonu ne olursa, olsun" dedi. Bu sözler 'Aday mı olacak' sorusunu da beraberinde getirdi.

SON 12 GÜN

Galatasaray'a başkan olmayı düşünen isimler için saat işlemeye başladı. Adayların 7 Mayıs saat 18.00'e kadar kurullarındaki asil ve yedek üyelerinden oluşan 44 kişilik listeyi en az 100 imza ile birlikte Divan Başkanlığına iletmesi gerekiyor. Aday olması halinde 9 Mayıs'ta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi Terim'in listesini vermesi gerekecek.