Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gözler genel kurulda! Fatih Terim başkan adayı mı olacak?

Son dakika spor haberi: 'da gözler genel kurulda! başkan adayı mı olacak?

Son dakika spor haberi... Şampiyonluk yarışında takibi sürdüren 'da gözler bir yandan da 20 Mayıs'ta yapılması planlanan genel kurulda... Başkanlık için ismi geçen Terim'in aday olup olmayacağı ise en çok merak edilen konu. Peki başkan adayı olacak mı?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gözler genel kurulda! Fatih Terim başkan adayı mı olacak?

'da lig yarışının yanı sıra gözler 29 Mayıs'ta yapılması planlanan genel kurulda... Hali hazırda , , ve adaylıklarını açıkladı. İsmi adaylar arasında geçen 'den de maçı sonunda dikkat çeken bir açıklama geldi.

Fatih Terim, "50 yıldır ailem, dostlarım ve Galatasaray'ımla kurduğum bir üçgende yaşıyorum. Bu noktada bildiğim tek bir şey varsa, o da hayatımın sonuna kadar bu üçgen içinde kalacağımdır. Yeri, zamanı ve pozisyonu ne olursa, olsun" dedi. Bu sözler 'Aday mı olacak' sorusunu da beraberinde getirdi.

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Galatasaray'a başkan olmayı düşünen isimler için saat işlemeye başladı. Adayların 7 Mayıs saat 18.00'e kadar kurullarındaki asil ve yedek üyelerinden oluşan 44 kişilik listeyi en az 100 imza ile birlikte Başkanlığına iletmesi gerekiyor. Aday olması halinde 9 Mayıs'ta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi Terim'in listesini vermesi gerekecek.

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