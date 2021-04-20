Gözler yönetimde

Üyelerden destek alan Cengiz, bugün de haftalık toplantıda yöneticilerle bir araya gelecek. Başkanın, kendisini sosyal medyada eleştiren Mahmut Recevik, Okan Böke ve Dorukhan Acar'dan istifasını isteyebileceği belirtiliyor.

LISTESİNİ HAZIRLIYOR

Yenıden aday olmaya hazırlanan Mustafa Cengiz'in liste çalışmalarına da başladığı bildirildi. Cengiz'in yeni açıklayacağı yönetim kuruluna, Haldun Üstünel, Yiğit Şardan ya da Hakan Üstünberk'i almak için çalıştığı öğrenildi. Ayrıca yönetimde yer almaları için Mehmet Bilen, Ertay Örmen, Emir Otluoğlu ve Ömer Akad'la da görüştüğü ifade edildi.