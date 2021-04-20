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Gözler yönetimde

Pazar günü, yönetim, sicil, disiplin ve denetim kurulu üyeleriyle toplantı yapan Başkan Cengiz istifa etmeyi düşünmediğini söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 06:50
Gözler yönetimde

Üyelerden destek alan Cengiz, bugün de haftalık toplantıda yöneticilerle bir araya gelecek. Başkanın, kendisini sosyal medyada eleştiren , ve 'dan istifasını isteyebileceği belirtiliyor.

LISTESİNİ HAZIRLIYOR
Yenıden aday olmaya hazırlanan 'in liste çalışmalarına da başladığı bildirildi. Cengiz'in yeni açıklayacağı yönetim kuruluna, , Yiğit Şardan ya da Hakan Üstünberk'i almak için çalıştığı öğrenildi. Ayrıca yönetimde yer almaları için Mehmet Bilen, Ertay Örmen, Emir Otluoğlu ve Ömer Akad'la da görüştüğü ifade edildi.

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