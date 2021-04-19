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'da parmak ısırttı

Devre arasında kiralanan , sonunda kendisini bulmaya başladı… maçında zorunluluktan stoper oynayan Portekizli, 1-1 biten maçının da adına en başarılı oyuncusuydu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Galatasaray'da Gedson Fernandes parmak ısırttı

Devre arasında kiralanan , sonunda kendisini bulmaya başladı… maçında zorunluluktan stoper oynayan Portekizli, 1-1 biten maçının da adına en başarılı oyuncusuydu. maçında Kerem'in prömiyerinde gölgede kalsa da, 3-1 biten karşılaşmanın en yüksek pas yüzdesi yakalayan, en fazla ikili mücadele kazanan ve top kapan Galatasaraylısı oldu.

NE YAPTI?
Pas %: 96
Şut pası: 3
Kazandığı ikili mücadele: 12
Top kapma: 3
Sahipsiz top kazanma: 7

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