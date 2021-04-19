Galatasaray'da Gedson Fernandes parmak ısırttı

Devre arasında kiralanan Gedson Fernandes, sonunda kendisini bulmaya başladı… Hatay maçında zorunluluktan stoper oynayan Portekizli, 1-1 biten Karagümrük maçının da Galatasaray adına en başarılı oyuncusuydu. Göztepe maçında Kerem'in prömiyerinde gölgede kalsa da, 3-1 biten karşılaşmanın en yüksek pas yüzdesi yakalayan, en fazla ikili mücadele kazanan ve top kapan Galatasaraylısı oldu.



NE YAPTI?

Pas %: 96

Şut pası: 3

Kazandığı ikili mücadele: 12

Top kapma: 3

Sahipsiz top kazanma: 7