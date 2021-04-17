Göztepe 1-3 Galatasaray | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında heyecan devam etti. Gecenin maçında Galatasaray deplasmanda Göztepe'nin konuğu oldu.

Ligdeki son 6 maçında yalnızca bir galibiyet alabilen ve son 3 maçından bir puan çıkartan Galatasaray, Göztepe karşısında Kerem Aktürkoğlu'nun 3 golü ile sahadan galip ayrıldı ve yeniden çıkışa geçti.

Ev sahibi ekibin ise 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Galatasaray'ın gollerini 19, 39 ve 64. dakikalarda (p) Kerem Aktürkoğlu attı ve hat-trick yaptı. Göztepe'nin tek golü ise 9. dakikada Diabate'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 3 maç aradan sonra kazandı ve puanını 65'e yükseltti. Göztepe ise 3 maç aradan sonra kaybetti ve 46 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

⚽️ 8' Sol kanatta topla buluşan Burekovic'in ortasında Diabate penaltı noktası üzerinde müthiş bir voleyle topu ağlara gönderdi.

⚽️ 18' Halil'in pasında savunma arkasına iyi sarkıp ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Kerem uzak köşeye çok şık bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı.

23' Sol kanattan son çizgiye inen Saracchi'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Emre'nin vuruşunda top Atınç'tan döndü...

29' Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Feghouli'nin ortasında İrfan Can üzerine gelen topu kontrol etti.

⚽️ 39' Ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, uzak direğe düzgün bir vuruş yaparak kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

39' Gedson'un şık pasında ceza sahası dışında topla buluşan Kerem'in sert şutunda top üstten dışarı gitti.

❌ 41' Taylan'ın derinlemesine pasında savunma arkasına iyi sarkan Halil, süratle ceza sahasına sokulmak isterken Berkan'ın arkadan müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus bariz GOL pozisyonu gerekçesiyle Berkan'a doğrudan kırmızı kart gösterdi. Pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından ofsayt kararı verildi ve kırmızı kart kararı geri alındı.

45+3' Galatasaray Halil Dervişoğlu ile gole çok yaklaşı ancak Göztepe kalecisi İrfan Can gole izin vermedi.

45+3' Ani gelişen Galatasaray atağında sağdan süratle ceza sahasına sokulan Gedson, müsait durumdaki Feghouli'ye aktardı pasını. Onun kayarak yaptığı vuruşta İrfan Can sağına uzanarak topu çeldi...



45+5' Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

48' Soldan ceza sahasına sokulan Saracchi, müsait durumdaki Emre Kılınç'a aktardı pasını. Onun vuruşunda kaleci İrfan Can topu kontrol etti.

52' Ani gelişen Göztepe atağında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Soner'in arka direğe çevirmek istediği top auta çıktı...

63' Obinna'nın ceza sahası içinde Halil Dervişoğlu'na yaptığı müdahalede hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

⚽️ 64' Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, kendisinin ve takımın 3. golünü kaydetti.





68' Yaptığı hattrickle maçın adamı olan Kerem Aktürkoğlu, yerini Henry Onyekuru'ya bıraktı.

69' Galatasaray Henru Onyekuru ile 4. gole yaklaştı. Nijeryalının vuruşunda top az farkla auta çıktı.

75' Sol kanatta topla buluşan Burekovic'in arka direğe doğru yaptığı ortada savunmadan seken topu önünde bulan Obinna'nın sert şutunda top yandan auta çıktı.

86' Halil'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Zulj'un şutunda top az farkla dışarı gitti.

88' Arda'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Gedson'un ön direğe doğru çevirdi topu ama Göztepe savunması dikkatli.

90+2' Ceza sahası dışında topla buluşan Tripic uzak mesafeden şansını denedi ama top Marcao'dan geri geldi.

90+5' Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.