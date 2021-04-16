Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan golcü bombası! Sambacı forvet...

Son dakika transfer haberi: 'dan golcü bombası! Sambacı forvet...

Son dakika transfer haberi: 'de aldığı kötü sonuçlar nedeniyle şampiyonluktan uzaklaşan 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri kazandıran , yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Transfer arayışlarına devam eden sarı kırmızılılar, Sambacı golcüyü gündemine aldı. İşte o liste ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 14:10
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan golcü bombası! Sambacı forvet...

'in 34. hafta mücadelesinde sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan 'ın galibiyet hasreti üç maça yükseldi. Galatasaray bu sonuçla puanını 62'ye yükseltti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan golcü bombası! Sambacı forvet...

'da Fatih Karagümrük maçında oynanan kötü oyun ve alınan beraberliğin şoku yaşanıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan golcü bombası! Sambacı forvet...

Sarı Kırmızılılar, son 3 haftada Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve son olarak Fatih Karagümrük karşısında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaştı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan golcü bombası! Sambacı forvet...

Aslan, Beşiktaş'ın Erzurum'u 4-2 mağlup etmesinin ardından 8 puan geriye düştü. Öte yandan Yedlin ve Falcao'dan gelen haberler moralleri bozdu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan golcü bombası! Sambacı forvet...

, Fatih Karagümrük karşısında aldığı beraberlikle şampiyonluğa büyük oranla havlu attı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan golcü bombası! Sambacı forvet...

'de şampiyonluktan uzaklaşan 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan golcü bombası! Sambacı forvet...

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan , birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirmişti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan golcü bombası! Sambacı forvet...

Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan golcü bombası! Sambacı forvet...

Forvet bölgesi için transfer arayışlarına giren Aslan'ın gündemine o isim geldi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan golcü bombası! Sambacı forvet...

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'ın ilgilendiği oyuncuyu duyurdu.

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan golcü bombası! Sambacı forvet...

JOAO PEDRO

"Yönetim ile teknik heyet ve futbolcular arasında soğuk rüzgarlar esen 'da transfer çalışmaları da sürüyor. Galatasaray'ın gündemineilk forvet adayını Cagliari'den ayrılma kararı alan Joao Pedro."

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan golcü bombası! Sambacı forvet...

JOSHUA KING

"Diğeri ise Everton ile sezon sonunda sözleşmedi bitecek olan Joshua King..."

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