Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Gedson Fernandes Galatasaray'da kalacak mı? Kararını verdi!

Son dakika spor haberi: 'da kalacak mı? Kararını verdi!

Son dakika spor haberi: 'de alınan sonuçlar sonrası morallerin bozulduğu 'da sular durmuyor... Sarı kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Beklentilerin altında kalan yıldız oyuncu, gelecek sezon Galatasaray'da kalıp kalmayacağı ile ilgili kararını da verdi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 16:42
Son dakika spor haberi: Gedson Fernandes Galatasaray'da kalacak mı? Kararını verdi!

'de alınan sonuçlar sonrası morallerin bozulduğu 'da sular durmuyor...

Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı, ancak performansıyla sarı kırmızılı camiada hayal kırıklığı oluşturan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen oyuncu, gelecek sezon Galatasaray'da kalıp kalmayacağı ile ilgili kararını da verdi.

GEDSON KALMAK İSTEMİYOR

'nın haberine göre; Gedson Fernandes, gelecek sezon Galatasaray'da kalmak istemediğini yönetime bildirdi.

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