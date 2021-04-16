Son dakika spor haberi: Gedson Fernandes Galatasaray'da kalacak mı? Kararını verdi!

Spor Toto Süper Lig'de alınan sonuçlar sonrası morallerin bozulduğu Galatasaray'da sular durmuyor...

Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı, ancak performansıyla sarı kırmızılı camiada hayal kırıklığı oluşturan Gedson Fernandes ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen oyuncu, gelecek sezon Galatasaray'da kalıp kalmayacağı ile ilgili kararını da verdi.

GEDSON KALMAK İSTEMİYOR

A Bola'nın haberine göre; Gedson Fernandes, gelecek sezon Galatasaray'da kalmak istemediğini yönetime bildirdi.