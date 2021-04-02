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Son dakika spor haberleri: maçının hakemi değişti!

'in 32. haftasında oynanacak olan maçının hakemi değişti. Daha önce 'un yöneteceği açıklanan müsabakada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 14:08 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 14:23
Son dakika spor haberleri: Hatayspor Galatasaray maçının hakemi değişti!

Hatayspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği 'in 32. hafta maçının hakeminde değişikliğe gidildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, daha önce 'un yöneteceği açıklanan müsabakada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Atilla Karaoğlan olarak belirlendi.

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Sarı-kırmızılılar resmi hesabından, "Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda oynayacağımız Atakaş Hatayspor maçına Covid-19 testi pozitif çıkan Fırat Aydınus'un yerine Abdulkadir Bitigen atanmıştır." açıklamasını yaptı.


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