Son dakika spor haberleri: Hatayspor Galatasaray maçının hakemi değişti!

Hatayspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği Süper Lig'in 32. hafta maçının hakeminde değişikliğe gidildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, daha önce Fırat Aydınus'un yöneteceği açıklanan müsabakada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Atilla Karaoğlan olarak belirlendi.



GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Sarı-kırmızılılar resmi hesabından, "Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda oynayacağımız Atakaş Hatayspor maçına Covid-19 testi pozitif çıkan Fırat Aydınus'un yerine Abdulkadir Bitigen atanmıştır." açıklamasını yaptı.



