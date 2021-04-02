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Son dakika spor haberi: 3 hakemin corona virüsüne yakalandığını duyurdu!

Son dakika spor haberleri... () resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, ikisi üst klasman ve biri üst klasman yardımcı hakem olmak üzere toplam 3 hakemin Covid-19'a yakalandığını açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 14:12 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 14:25
Son dakika spor haberi: TFF 3 hakemin corona virüsüne yakalandığını duyurdu!

() 3 hakemin corona virüsüne yakalandığını açıkladı.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İki üst klasman hakemimiz ile bir üst klasman yardımcı hakemimizin 31.03.2021 Çarşamba ve 01.04.2021 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" denildi.

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